Δεκάδες σπίτια και περιουσίες έχουν καταστραφεί από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στο Πόρτο Γερμενό, με το πύρινο μέτωπο να έχει φτάσει πλέον μέχρι την περιοχή των Μεγάρων.

Για την καταστροφή της κατοικίας του μίλησε στον ΣΚΑΪ ο ηθοποιός, αναφέροντας ότι το σπίτι του ήταν ένα από τα περίπου 200 σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες από την ανεξέλεγκτη πορεία της πυρκαγιάς.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ότι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι και τώρα πήγε στράφι το χυμένο μου αίμα» είπε χαρακτηριστικά.





Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμα για το πως νιώθει: «Είναι κάτι προσωπικό, αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την ψυχική μου διάθεση και την προσωπική μου υγεία».





Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμα για το πως νιώθει: «Είναι κάτι προσωπικό, αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την ψυχική μου διάθεση και την προσωπική μου υγεία».



Συγκεκριμένα, ο Άρης Χαλκιάς έγραψε:

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος».

iefimerida.gr