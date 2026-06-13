Στον Μαζωτό θα βρεθούν τη Δευτέρα η υπουργός Γεωργίας και υπηρεσιακοί παράγοντες για να ακούσουν τις ανησυχίες της κοινότητας και να απαντήσουν τις απορίες των κατοίκων σε σχέση με τη μονάδα αφαλάτωσης που προγραμματίστηκε να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2027, με μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα 40.000κ.μ.

Σημειώνεται ότι λόγω των αντιδράσεων, αλλά και της δικαστικής διαδικασίας που αναμένεται να αρχίσει αμέσως μετά την κατακύρωση του έργου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά της μονάδας στο υδατικό ισοζύγιο, δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας που συνδέεται με την υλοποίησή της.

Πρόκειται για μια σημαντική εκκρεμότητα που δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο καθυστέρησης ή και μη υλοποίησης του έργου, με αποτέλεσμα η συνεισφορά των ποσοτήτων της μονάδας να μετατίθεται χρονικά, με άγνωστο μέχρι σήμερα ορίζοντα.

Παρά ταύτα, κρίθηκε σημαντικό από πλευράς κυβέρνησης να καταβληθούν οι αναγκαίες προσπάθειες για την άρση των υφιστάμενων προβλημάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η όσο το δυνατόν συντομότερη υλοποίηση της μονάδας και η ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου. Επομένως, αποφασίστηκε η συνάντηση της Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι η όλη καθυστέρηση οφείλεται στα εμπόδια που βάζει η κοινότητα Μαζωτού και επομένως θα καταβληθούν οι αναγκαίες ενέργειες από τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη για την άρση των υφιστάμενων προβλημάτων που επηρεάζουν την υλοποίηση της μονάδας, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη ένταξή της στο σύστημα και η ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου.

Η Περιβαλλοντική Αρχή αποφάσισε προχθές Πέμπτη 11 Ιουνίου, να τροποποιήσει την αρχική αιτιολογημένη διαπίστωση που εκδόθηκε στις 8 Απριλίου 2026, μετά την ανεξάρτητη επιστημονική αξιολόγηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης εγκατάστασης από την εταιρεία Marine & Environmental Research (MER), μετά την ανάθεση από το κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού.

Με βάση το αναθεωρημένο κείμενο της αιτιολογημένης διαπίστωσης, προκύπτει μια κρίσιμη αλλαγή στα βάθη τοποθέτησης των υποθαλάσσιων αγωγών ανάμεσα στον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης διασποράς και στους τελικούς, δεσμευτικούς όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό κρίθηκε ως καταλληλότερη θέση για τον αγωγό λήψης θαλασσινού νερού το βάθος των 8 μέτρων (μήκος αγωγού 780μ.). Στους τελικούς όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής ορίζεται ρητά ότι το σημείο πρόσληψης θαλασσινού νερού πρέπει να είναι σε βάθος 5,7 μέτρων με συγκεκριμένες συντεταγμένες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό κρίθηκε ως καταλληλότερη θέση για τον αγωγό απόρριψης της άλμης το βάθος των 5,7 μέτρων (μήκος αγωγού 470μ.). Ωστόσο, σύμφωνα με τους τελικούς όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής, ορίζεται ρητά ότι το σημείο απόρριψης της άλμης πρέπει να μεταφερθεί σε βάθος 8 μέτρων με συγκεκριμένες συντεταγμένες.

Παράλληλα, προβλεπόταν κατακόρυφος διαχυτήρας ονομαστικής διαμέτρου 800χιλ. με κατακόρυφο ακροφύσιο εσωτερικής διαμέτρου 0,5μ. Επιβάλλεται πλέον η εφαρμογή πολυσημειακού διαχυτήρα στο σημείο απόρριψης της παραγόμενης άλμης.

Οι θέσεις των εμπειρογνωμόνων για λογαριασμό της κοινότητας

Το κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού κατέθεσε ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής τις μελέτες όπως αυτές ετοιμάστηκαν από τους εμπειρογνώμονες του.

Οι θέσεις και οι εισηγήσεις υποβλήθηκαν από τους μελετητές της εταιρείας MER (Marine & Environmental Research Lab Ltd) και της περιβαλλοντολόγου Χριστίνας Νικολάου.

Το κεντρικό συμπέρασμα της MER είναι ότι η διαθέσιμη τεκμηρίωση του έργου δεν επαρκεί για τον ασφαλή αποκλεισμό σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εισηγείται να εξεταστεί κατά προτεραιότητα μια εναλλακτική θέση ή/και εναλλακτική όδευση των αγωγών, με στόχο την πλήρη αποφυγή άμεσης επέμβασης ή επηρεασμού των υγιών και παραγωγικών λιβαδιών Ποσειδωνίας και των υφάλων που εντοπίστηκαν σε πολύ ρηχά βάθη.

Η εισήγηση της Χριστίνας Νικολάου, επικεφαλής του Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΑΚΕΛ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εστιάζει στην ανάγκη προκαταρκτικής τεκμηρίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των παραρτημάτων τους όπως αυτά υποβλήθηκαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος, αμφισβητώντας την επάρκεια των υφιστάμενων δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η αρχική αιτιολογημένη διαπίστωση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι οι μελετητές εισηγούνται τη διενέργεια πλήρους Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Σημειώνουν ότι το έργο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μια κινητή χερσαία μονάδα, αλλά ως ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει υποθαλάσσιους αγωγούς, θαλάσσιες εκσκαφές και συνεχή απόρριψη άλμης.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στο Μαζωτό συνολικού κόστους €85 εκατ. Η μονάδα θα λειτουργεί με τεχνολογία αντίστροφης ώσμωσης με ικανότητα ανάκτησης 45% και θα έχει αρχική ημερήσια παραγωγή 20.000τ.μ. πόσιμου νερού και δυνατότητα επέκτασης σε έως 40.000κ.μ., με προγραμματισμένη διάρκεια λειτουργίας τα 7 έτη.