Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε δύο τηλεσκοπικά περονοφόρα οχήματα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ανοικτό χώρο στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 04:28 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας «Υπ/μου Αντρέα Παπαδόπουλου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:46.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα, τα δύο τηλεσκοπικά περονοφόρα οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκαν επίσης ένα ακόμη τηλεσκοπικό περονοφόρο όχημα και ένα ρυμουλκό όχημα, τα οποία ήταν σταθμευμένα σε παρακείμενο σημείο.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα ακολουθήσει διερεύνηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.