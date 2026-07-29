Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε στις 17:16 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ακροπόλεως «Λοχία Σπύρου Τταντή» και Πύλης Πάφου, με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή της τοιχοποιίας στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα ακολουθήσει διερεύνηση από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.