Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από οχήματα μετά από τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον δρόμο Λιοπετριού – Ξυλοφάγου, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση λήφθηκε γύρω στις 7:50 το πρωί και αφορούσε οδική σύγκρουση δύο οχημάτων.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου, με όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και δεύτερο πυροσβεστικό όχημα.

Τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης και παραδόθηκαν στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για μεταφορά τους στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.