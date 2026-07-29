Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, μοιάζει απομακρυσμένο να δρομολογήσει αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το διήμερο 28 και 29 Ιουλίου, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC που υπογράφει ο Ματ Πίτερσον.

Όπως επισημαίνεται, μια αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επικριθεί ως κίνηση που προδικάζει τα συμπεράσματα των ομάδων εργασίας που έχει συστήσει ο Warsh για την επανεξέταση της στρατηγικής της Fed σε ζητήματα πληθωρισμού, τεχνητής νοημοσύνης και επικοινωνιακής πολιτικής.

Ο νέος πρόεδρος της Fed έχει υποστηρίξει ότι οι εφάπαξ αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας ή από τη ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη δεν συνιστούν αυτομάτως πληθωριστικές πιέσεις.

Μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων σε αυτή τη φάση ενέχει και πολιτικό κόστος, σημειώνει η ανάλυση του CNBC, καθώς θα μπορούσε να διαταράξει τις σχέσεις του νέου προέδρου της Fed με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Διστακτικός έως απρόθυμος

Σύμφωνα με το CNBC, ο Warsh δεν φαίνεται να συμμερίζεται τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, καλείται να διαχειριστεί τις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνονται στο εσωτερικό της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), καθώς τρία ή τέσσερα από τα δώδεκα μέλη με δικαίωμα ψήφου φέρονται διατεθειμένα να υποστηρίξουν αύξηση των επιτοκίων.

Το CNBC, επικαλούμενο τα στοιχεία της CME FedWatch, αναφέρει ότι οι επενδυτές αποδίδουν πιθανότητα 40% σε μια αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας.

Ο νέος πρόεδρος της Fed δεν τοποθετείται δημοσίως. Αντιθέτως, έχει δεσμευτεί να βάλει τέλος στην πρακτική της «προκαταβολικής καθοδήγησης» (forward guidance), μέσω της οποίας η Fed προϊδέαζε τις αγορές για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αξιολογεί τα δεδομένα γύρω από δύο βασικούς παράγοντες που ασκούν πιέσεις στην οικονομία: τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και το αυξανόμενο κόστος των ημιαγωγών και της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι εταιρείες επενδύουν στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ εκτινάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το ζήτημα θα αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία εάν η άνοδος των τιμών της ενέργειας μεταφερόταν στο σύνολο της οικονομίας, ενισχύοντας τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή έδειξαν ότι οι γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις συγκρατήθηκαν πριν από την πρόσφατη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών. Επιπλέον, μετά από μια σύντομη περίοδο ανόδου, οι τιμές στο πετρέλαιο εμφανίζουν και πάλι τάσεις αποκλιμάκωσης.

Ορισμένα στελέχη της Fed έχουν προειδοποιήσει ότι οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις στις τιμές των ημιαγωγών, της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων σχετικών προϊόντων. Ωστόσο, ο Γουόρς εμφανίστηκε και σε αυτό το θέμα καθησυχαστικός, δηλώνοντας στη Γερουσία ότι δεν θεωρεί μια εφάπαξ αύξηση των τιμών κατ’ ανάγκην πληθωριστική, καθώς εκτιμά ότι η αγορά αντιδρά με αύξηση της προσφοράς.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος της FED επιδιώκει επίσης να αποφύγει κινήσεις που θα έδιναν στον πρόεδρο Τραμπ αφορμή να επιτεθεί στον πρώην πρόεδρο της τράπεζας Jerome Powell. Μια αύξηση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να ενισχύσει τους ισχυρισμούς στους συντηρητικούς κύκλους ότι ο Powell εξακολουθεί να ασκεί παρασκηνιακά επιρροή στη Fed, όπως έχει υποστηρίξει και ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, ο οποίος τον χαρακτήρισε «σκιώδη πρόεδρο» της κεντρικής τράπεζας.