Το βασικό θέμα συζήτησης των τελευταίων ημερών είναι η πρώτη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) υπό τον νέο πρόεδρο Warsh. Αν και δεν ανακοινώθηκε κάποια αλλαγή μεταβολή επιτοκίων, ο Warsh κατάφερε να εκπλήξει με τη συνολική του στάση, η οποία σε αρκετά σημεία διέψευσε τις προσδοκίες όσων θεωρούσαν ότι επελέγη από τον Πρόεδρο Trump λόγω των πιο ήπιων («dovish») απόψεών του.

Έχοντας ως βάση το διάγραμμα προβλέψεων (dot plot), το οποίο υποδηλώνει 50% πιθανότητα για αύξηση επιτοκίων το 2026, καθώς και την επιτάχυνση του πληθωρισμού, ο Warsh εξέφρασε εμφατικά τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας για τη σταθερότητα των τιμών. Η αναφορά αυτή ερμηνεύθηκε από πολλούς ως έμμεση κριτική προς τον απερχόμενο πρόεδρο της Fed για την αποτυχία επίτευξης του στόχου για τον πληθωρισμό.

Παραμένοντας στο πνεύμα των ακροάσεων του διορισμού του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην πρακτική της καθοδήγησης (forward guidance) -δεν κατέθεσε μάλιστα τις προσωπικές του προβλέψεις επιτοκίων στο dot plot- ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία σειράς ομάδων εργασίας, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο αξιολόγησης του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας, καθώς και την πολιτική διαχείρισης του ισολογισμού της Fed.

Η προσπάθειά του να πείσει την επιτροπή να υιοθετήσει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, ενδεχομένως αναγκάζοντάς τον να αποδεχθεί την πραγματικότητα και να εμφανιστεί πιο «hawkish» από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις συνεντεύξεις Τύπου, ο πρόεδρος της Fed εκφράζει τις θέσεις της Επιτροπής και όχι απαραίτητα τις προσωπικές του απόψεις. Ως εκ τούτου, παραμένει ακόμη ασαφές εάν ο Warsh αποτελεί σήμερα «γεράκι» ή «περιστέρι» της νομισματικής πολιτικής.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις επόμενες δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Fed, ιδιαίτερα των πιο ήπιων μελών.

Ο Warsh ανησύχησε τις αγορές

Η πιο αυστηρή ρητορική του Warsh λειτούργησε υποστηρικτικά για το δολάριο, αλλά προκάλεσε ανησυχία στις αγορές μετοχών.

Η ευαισθησία των μετοχών στις προοπτικές των επιτοκίων έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τα πρόσφατα, ισχυρότερα του αναμενομένου, στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, με τον νέο πρόεδρο της Fed να αποτυγχάνει να εξουδετερώσει έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια διόρθωση στη Wall Street.

Τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες εξακολουθούν να χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις δυνατότητες και τις υποδομές τους στον τομέα της ΤΝ.

Θα παραμείνει η Μέση Ανατολή βασικός παράγοντας για τις αγορές το επόμενο διάστημα;

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεών τους. Τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργούν σταδιακά, με περίπου 500 πλοία να αναμένουν την έξοδό τους από τα Στενά και άλλα 300 την είσοδό τους, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη συμφόρηση στη θαλάσσια κυκλοφορία της περιοχής.

Χρησιμοποιώντας ως κίνητρα τη χαλάρωση των κυρώσεων, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη δημιουργία ενός ταμείου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισ. δολαρίων για το Ιράν, ο Πρόεδρος Trump επιδιώκει να πείσει την Τεχεράνη, εντός της μεταβατικής περιόδου των 60 ημερών, να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να παραδώσει το μεγάλο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου για καταστροφή.

Η διαδικασία, ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι απλή, καθώς η ισραηλινή ηγεσία ειναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με το υφιστάμενο πλαίσιο συμφωνίας, το οποίο δεν αντιμετωπίζει ούτε το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε τη γενικότερη επιρροή του στην περιοχή μέσω στρατιωτικών οργανώσεων που η χώρα στηρίζει.

Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές δείχνουν πρόθυμοι να αφήσουν πίσω τους την κρίση, ιδιαίτερα καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να υποχωρούν. Η τιμή spot του αμερικανικού αργού WTI έχει διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου, περίπου 37% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό της, εξαλείφοντας το μεγαλύτερο μέρος του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου.

Ωστόσο, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του WTI για τον Δεκέμβριο διαπραγματεύεται κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα επίπεδα του Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η πλήρης ομαλοποίηση των οδών εφοδιασμού πετρελαίου ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικά περισσότερο χρόνο από αυτόν που εκτιμούν σήμερα οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι.

Ανάκαμψη του χρυσού

Ο χρυσός έχει επηρεαστεί από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Συνήθως, μια σημαντική αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων οδηγεί σε πτώση της τιμής του χρυσού. Αυτή τη φορά, όμως, η τιμή του χρυσού έχει αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο, διότι οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.

Η προοπτική της αποκατάστασης της ομαλής ροής πετρελαίου και αερίου έχει οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου που εν δυνάμει συνεπάγεται τη μείωση των προσδοκιών αύξησης των επιτοκίων από την Fed και τις άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Επομένως, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έχει ελαφρώς μειωθεί και ταυτόχρονα η ελκυστικότητα του χρυσού ως επενδυτική επιλογή έχει αυξηθεί.

Η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω άνοδο της τιμής του χρυσού προς τα 4.500 δολ. Αντιθέτως, μια ενδεχόμενη παραβίαση της ειρηνευτικής συμφωνίας θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα υποχώρηση της τιμής του χρυσού προς τα 4.000 δολ.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis