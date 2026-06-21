Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών στο Εδιμβούργο, μετά από σειρά βίαιων επιθέσεων που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανδρών. Η υπόθεση εξετάζεται πλέον και από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περιστατικά ενδέχεται να συνδέονται με αντιμουσουλμανικά κίνητρα.

Οι επιθέσεις εκτυλίχθηκαν σε διαφορετικά σημεία της σκωτσέζικης πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις αρχές, τα πρώτα περιστατικά καταγράφηκαν κοντά στο τζαμί Broomhouse, στα δυτικά της πόλης, όπου δύο άνδρες τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ακολούθησαν ακόμη τρεις επιθέσεις στις περιοχές Telford Road και Leith Walk. Τα θύματα, ηλικίας από 22 έως 39 ετών, υπέστησαν τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

NEW: Five men have been stabbed in a series of anti-Muslim attacks as a bare-chested man was seen roaming the streets of Edinburgh with a large weapon.



He said after his arrest: "I'm protecting the country from these fu***** Muslim bas***** raping our young daughters"



The… pic.twitter.com/eSt9A4jnBd June 20, 2026

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο λευκό Σκωτσέζο άνδρα περίπου στις 23:30, ο οποίος κατηγορείται για απειλές, ληστεία και βανδαλισμούς. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Σκωτίας, ο ύποπτος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν τον δράστη να κινείται ημίγυμνος στους δρόμους του Εδιμβούργου κρατώντας όπλο, να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε πρατήριο καυσίμων και να επιτίθεται σε επιχειρήσεις. Σε άλλο οπτικό υλικό εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα την είσοδο καταστήματος εστίασης, ενώ περαστικοί απομακρύνονται έντρομοι από την περιοχή.

In Scotland, five people were injured in a knife and axe attack near a mosque.



The attacker has been detained.



During his arrest, he said he was “protecting the country from filthy Muslim bastards who rape our girls and children — that’s enough.” pic.twitter.com/VBKIQBp8tX — NEXTA (@nexta_tv) June 20, 2026

Παράλληλα, οι αρχές έλαβαν πολλαπλές καταγγελίες για βίαιες επιθέσεις, απειλές, κλοπές και βανδαλισμούς. Σε ένα από τα περιστατικά καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε ταξί που βρισκόταν σε πρατήριο καυσίμων, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκε χειροπέλεκυς.

Η αναπληρώτρια αρχηγός της αστυνομίας, Catriona Paton, χαρακτήρισε τα περιστατικά «σοκαριστικά» και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή θρησκευτικό μίσος στη Σκωτία». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι έρευνες διεξάγονται με ταχύ ρυθμό ώστε να εξακριβωθούν όλα τα κίνητρα και οι συνθήκες των επιθέσεων.

Ανησυχία εξέφρασαν και οργανώσεις της μουσουλμανικής κοινότητας. Η MEND Scotland ανέφερε ότι αρκετά από τα θύματα είναι μουσουλμάνοι, ενώ υποστήριξε ότι σε βίντεο που καταγράφηκαν από πολίτες ο ύποπτος ακούγεται να φωνάζει συνθήματα κατά των μουσουλμάνων. Παρόμοια ανησυχία εξέφρασε και η Muslim Council of Britain.

🚨 #BREAKING: A 36-year-old man has been arrested after an alleged anti-Muslim attack in Scotland that left five people injured.



Police said the victims, aged 22, 22, 24, 27, and 39, suffered injuries that are not believed to be life-threatening. Counter Terrorism officers have… https://t.co/vQ63Q7DVSa pic.twitter.com/tuqxNsKsdF — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 20, 2026

Ο πρωθυπουργός της Σκωτία, δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος» από τα γεγονότα, τονίζοντας πως «η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν θέση στη χώρα μας».

Οι αρχές καλούν τους πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες ή οπτικό υλικό από τα περιστατικά να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, καθώς η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο τα χτυπήματα να συνδέονται με έγκλημα μίσους ή ακόμη και τρομοκρατική ενέργεια.



protothema.gr