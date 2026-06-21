Για τον χρόνο που κυλάει αμείλικτα και για την κρίση ηλικίας που δεν πέρασε ποτέ, μίλησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, αναφέροντας μάλιστα πως παραμένει «χαζό παιδί».

Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μίλησε τόσο για την προσωπική του ζωή όσο και για το πως βλέπει ο ίδιος το διαζύγιο, το οποίο θα πρέπει να θεωρείται κάτι πιο φυσικό ακόμα και από τον γάμο.

Παράλληλα ομολόγησε πως αισθάνεται καλύτερα όταν συμμετέχει σε μια κωμωδία, χωρίς να απορρίπτει ωστόσο κανέναν ρόλο ο οποίος θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον.

Σπύρος Παπαδόπουλος: «Αποτυχία είναι 80 χρονών άνθρωποι να τσακώνονται»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;», αρχικά εξήγησε πως δεν βλέπει ως αποτυχία ένα διαζύγιο.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός εξήγησε αρχικά: «Δεν πρέπει να εκλαμβάνει κανείς το διαζύγιο ως μια προσωπική αποτυχία. Εγώ ποτέ δεν το εξέλαβα έτσι. Όχι, καθόλου. Προσωπική αποτυχία θεωρώ ότι είναι να βλέπεις ένα ζευγάρι, που ‘ναι 40-50 χρόνια μαζί, να ‘ναι 80 χρονών άνθρωποι και να τσακώνονται ακόμα. Η δική μου γνώμη είναι πως όσο φυσικό είναι να παντρεύεται κανείς τόσο φυσικό είναι να χωρίζει, μάλλον και λίγο πιο φυσικό».

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Για το πως αντιμετωπίζει την ηλικία στην οποία βρίσκεται απάντησε: «Κρίση ηλικίας δεν πέρασα ποτέ, δεν θα περάσω κιόλας. Γιατί κάπου έχω σταματήσει στα 10-12 χρόνια, είμαι χαζό παιδί. Είναι ώρες ώρες που με απασχολεί ο χρόνος, ναι, αλλά είναι δυο πραγματικότητες. Η μία είναι η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών, που άμα τα βάλεις κάτω λες… δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα δύναμης, διαφορετικά παίρνω τη μηχανή μου και εξαφανίζομαι και μπορεί να ξυπνήσω στην Ισπανία! Δεν καταλαβαίνω τίποτα».

«Έχω μια μεγαλύτερη ευκολία στην κωμωδία»

Σε ότι αφορά την υποκριτική, ανέφερε πως κατάφερε να κάνει πράγματα που εκείνος ήθελε: «Δεν με έχει απασχολήσει ποτέ αν πήγαν να μου βάλουν κάποια στιγμή ταμπέλα, τι λένε και τι δεν λένε. Δηλαδή εννοώ πως από ένα σημείο και μετά μπορούσα να κάνω πράγματα που ήθελα εγώ. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πως έχω μια μεγαλύτερη ευκολία στην κωμωδία, νιώθω και ότι ο κόσμος αυτό θέλει πιο πολύ και το ‘χει ανάγκη. Από την άλλη αν τύχει ένας πολύ ωραίος ρόλος, που δεν είναι κωμωδία, θα τον κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και με την ίδια πίστη».

iefimerida.gr