Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ πρόκειται να δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά τα προσωπικά του φορολογικά στοιχεία, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τα οικονομικά της βρετανικής μοναρχίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Κάρολος θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία μονάρχης που θα αποκαλύψει τον προσωπικό φορολογικό του λογαριασμό.

«Εκσυγχρονισμός» της μοναρχίας

Εκπρόσωπος του Παλατιού ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του βασιλιά και εντάσσεται στις αλλαγές που προωθούνται από την ανάληψη του θρόνου το 2022.

Όπως σημειώθηκε, στόχος είναι να παρουσιαστούν τα βασιλικά οικονομικά με μεγαλύτερη σαφήνεια και προσβασιμότητα για το κοινό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού του θεσμού.

Δημοσιοποίηση των στοιχείων την Πέμπτη

Τα φορολογικά στοιχεία του Καρόλου αναμένεται να δημοσιευθούν την Πέμπτη μαζί με τους ετήσιους οικονομικούς λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας.

Παρότι οι Βρετανοί μονάρχες απαλλάσσονται νομικά από την καταβολή φόρου εισοδήματος, φόρου υπεραξίας και φόρου κληρονομιάς, από το 1993 καταβάλλουν οικειοθελώς φόρο εισοδήματος και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.

Αυξημένος έλεγχος στα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις που αφορούν τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Πρόσφατες εκθέσεις αποκάλυψαν επίσης στοιχεία για τα ιδιωτικά εισοδήματα του Άντριου και το ευνοϊκό καθεστώς μίσθωσης κατοικίας που απολάμβανε επί σειρά ετών, εντείνοντας τη συζήτηση για τη λογοδοσία και τη διαχείριση των βασιλικών πόρων.

ertnews.gr