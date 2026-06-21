Η ολοκαίνουργια σειρά του Apple TV, Margo‘s Got Money Troubles, είναι μια από τις πιο απολαυστικές και ανατρεπτικές εκπλήξεις της χρονιάς. Βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ, η παραγωγή αυτή καταφέρνει να συνδυάσει το καυστικό χιούμορ με το σύγχρονο κοινωνικό δράμα, χωρίς να χάνει τον προσιτό της χαρακτήρα.

Η ιστορία ακολουθεί τη Μάργκο, μια νεαρή φοιτήτρια που μένει έγκυος από τον καθηγητή της. Όταν εκείνος την εγκαταλείπει, η Μάργκο αποφασίζει να κρατήσει το παιδί και, προκειμένου να επιβιώσει οικονομικά, στρέφεται στη δημιουργία περιεχομένου στο OnlyFans. Μέσα από την περσόνα «HungryGhost», υποδύεται μια εξωγήινη με μπλε δέρμα και αρχίζει να κερδίζει αναγνώριση και χρήματα, χρησιμοποιώντας το συγγραφικό της ταλέντο με έναν… ιδιαίτερο τρόπο.

Το δυνατό χαρτί της σειράς είναι αναμφίβολα το λαμπερό καστ. Η Ελ Φάνινγκ δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία, ισορροπώντας ανάμεσα στην ευαισθησία και τον δυναμισμό. Δίπλα της, η καθηλωτική Μισέλ Φάιφερ, στο ρόλο της μητέρας της, αποδίδει άψογα την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων, ενώ ο Νικ Όφερμαν, ως ο πρώην παλαιστής και εξαρτημένος πατέρας που επιστρέφει από την απεξάρτηση, προσφέρει στιγμές οικογενειακής συγκίνησης.

Παρά τη θεματολογία της, που αγγίζει ζητήματα όπως η σεξεργασία, ο εθισμός και η μητρότητα, το σενάριο του Ντέιβιντ Ε. Κέλι επιλέγει να κρατήσει μια πιο ανάλαφρη, «ζεστή» προσέγγιση. Οι χαρακτήρες, αν και με τα ελαττώματά τους, παραμένουν απόλυτα ανθρώπινοι και συμπαθείς. Ίσως κάποιες δραματικές εντάσεις να στρογγυλεύονται υπερβολικά χάριν της ψυχαγωγίας, στερώντας από τη σειρά το απόλυτο ρεαλιστικό βάθος, όμως το αποτέλεσμα παραμένει άκρως γοητευτικό. Είναι ένας ύμνος στην αποδοχή, την εφευρετικότητα και τη σημασία της οικογένειας, με όποιον τρόπο κι αν την ορίσει κανείς.

Τελικά; Αξίζει να τη δείτε. Μια έξυπνη, σύγχρονη και γεμάτη συναίσθημα σειρά που θα σας κρατήσει συντροφιά, προσφέροντας παράλληλα τροφή για σκέψη.

Ελεύθερα 21.06.2026