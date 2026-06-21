Στο τέλος κερδίζει ο Ουντάβ! Με τον στράικερ της Στουτγκάρδης να φέρνει δυο γκολ από τον πάγκο, η Γερμανία, τούμπαρε την τρομερή Ακτή Ελεφαντοστού (2-1) και κλείδωσε την 1η θέση στον 5ο όμιλο!

Undav uber alles! Σε ένα ματς συναρπαστικό με τρομερή διακύμανση, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού, έπαιξαν τα… ρέστα τους για την κορυφή του πέμπτου ομίλου με τα «πάντσερ» να χαμογελούν στο φινάλε! Αιτία ήταν ο τρομερός Ντενίζ Ουντάβ! Ο στράικερ της Στουτγκάρδης, ήρθε από τον πάγκο και κατάφερε μόνος του να γυρίσει το ματς, με δυο γκολ, αφήνοντας με το «αχ» τους Αφρικανούς που προηγήθηκαν στο 30′ χάρη σε γκολ του Κεσιέ (2-1).

Τρομερός ο 30χρονος φορ, που έσωσε την Γερμανία των δυο ακυρωθέντων τερμάτων και μετά την επτάρα στο Κουρασάο, της εξασφάλισε, πρωτιά και πρόκριση.

Άδικο βάσει εικόνας το αποτέλεσμα, καθώς η Ακτή Ελεφαντοστού, όρθωσε το ανάστημά της κόντρα στο σύνολο του Νάγκελσμαν και κάλλιστα θα μπορούσε να είχε πάρει πολλά περισσότερα από το συγκεκριμένο παιχνίδι!

Ισημερινός – Κουρασάο 0-0

Όλο το βράδυ δεν θα… έτρωγε γκολ ο Ρουμ! Ο γκολκίπερ του Κουρασάο έκανε το ματς της… ζωής του στο 0-0 με αντίπαλο το Εκουαδόρ. ‘Ετσι, η χώρα του πανηγύρισε τον πρώτο της ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ και όλα θα κριθούν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου.

Εκτός από τη Γερμανία, που είναι ήδη στα νοκ άουτ (6 βαθμούς), τα πάντα είναι ανοιχτά για τις Ακτή Ελεφαντοστού (3 βαθμούς), Κουρασάο (1 βαθμός) και Εκουαδόρ (1 βαθμός).

Ολλανδία – Σουηδία 5 – 1

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ βρίσκεται από σήμερα η Ολλανδία μετά την εμφατική πρώτη νίκη επί της Σουηδίας με 5-1 στο Χιούστον. Πλέον, με 4 βαθμούς στον 6ο όμιλο μετά από 2 αγώνες και με τελευταίο ματς κόντρα στην Τυνησία, οι «οράνιε» είναι το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά, ενώ οι Σκανδιναβοί μετά το «τρίποντο» της πρεμιέρας θα παίξουν «τελικό» πρόκρισης με την Ιαπωνία.