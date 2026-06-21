Η Κύπρος προσφέρει ένα πλήρες, ευρωπαϊκό και διεθνώς αναγνωρισμένο ναυτιλιακό πλαίσιο, παραμένοντας προσηλωμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας.Αυτό είναι το μήνυμα της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη, μετά την επιτυχία παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ποσειδώνια 2026, όπωςκαι τιςπρωτοβουλίες που έφερε σε πέρας στον τομέα της Ναυτιλίας η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ. Η Υφυπουργός αναφέρεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής σημαίας, την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τη χώρα μας υπηρεσιών. Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας εποχής, διαμήνυσε η Υφυπουργός.

–Τα Ποσειδώνια 2026 ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και σημαντική διεθνή συμμετοχή. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση της παρουσίας της Κύπρου στη φετινή διοργάνωση;

-Τα Ποσειδώνια 2026 επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη φήμη τους ως το κορυφαίο διεθνές ναυτιλιακό γεγονός παγκοσμίως. Η φετινή διοργάνωση κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, προσελκύοντας περισσότερους από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες από 83 χώρες, 24 εθνικά περίπτερα, ενώ συμμετείχαν συνολικά περίπου 40.000 επαγγελματίες της ναυτιλίας από όλο τον κόσμο.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον, η παρουσία της Κύπρου ήταν δυναμική, στοχευμένη και ιδιαίτερα ορατή. Το περίπτερο του Υφυπουργείου Ναυτιλίας λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την προβολή του κυπριακού νηολογίου και του ευρύτερου ναυτιλιακού οικοσυστήματος της χώρας μας.

Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να προωθήσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής σημαίας, να αναδείξουμε τη διαχρονική αξιοπιστία και ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος και να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Η αποτίμηση της συμμετοχής μας είναι απόλυτα θετική. Τα μηνύματα που λάβαμε από τη ναυτιλιακή βιομηχανία ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες και ελκυστικές ναυτιλιακές δυνάμεις διεθνώς. Τα Ποσειδώνια μάς έδωσαν την ευκαιρία όχι μόνο να προβάλουμε όσα έχουμε πετύχει, αλλά και να ακούσουμε τις προκλήσεις και τις προσδοκίες της βιομηχανίας, ώστε να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας.

– Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συμμετείχε με εθνικό περίπτερο προβάλλοντας δυναμικά το κυπριακό νηολόγιο. Ποια ήταν τα βασικά μηνύματα που επιδιώξατε να μεταφέρετε στους διεθνείς επισκέπτες και παράγοντες της ναυτιλίας;

-Βασικός μας στόχος ήταν να ενισχύσουμε περαιτέρω τη φήμη της Κύπρου ως ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το κυπριακό νηολόγιο συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αξιόπιστων και ποιοτικών νηολογίων πλοίων διεθνώς, στηριζόμενο σε ένα σταθερό και διαφανές θεσμικό πλαίσιο. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι, η Κύπρος προσφέρει ένα πλήρες, ευρωπαϊκό και διεθνώς αναγνωρισμένο ναυτιλιακό πλαίσιο, παραμένοντας προσηλωμένη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και στη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας.

– Ποιο ήταν το ενδιαφέρον που διαπιστώσατε από πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων και άλλους ναυτιλιακούς φορείς για την κυπριακή σημαία και τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κύπρος ως ναυτιλιακό κέντρο;

-Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους προς την κυπριακή σημαία, αναγνωρίζοντας τη σταθερότητα του πλαισίου και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Πολλές από τις επαφές μας επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες εγγραφής πλοίων υπό κυπριακή σημαία, στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει το Υφυπουργείο και το ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα της χώρας. Η Κύπρος εξακολουθεί να θεωρείται ένας αξιόπιστος και ελκυστικός προορισμός για ναυτιλιακές δραστηριότητες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το συνεχές ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς.

– Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήσατε σειρά επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ποια ζητήματα κυριάρχησαν στις συζητήσεις αυτές;

-Οι συναντήσεις μας με εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας ήταν ιδιαίτερα ουσιαστικές και παραγωγικές. Κυριάρχησαν θέματα που αφορούν τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία , τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, όπως είναι η απανθρακοποίηση και η ψηφιοποίηση, καθώς και το πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη ενίσχυση της συνεργασίας μέσω της νηολόγησης πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο, καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο.

– Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές ναυτιλιακό περιβάλλον;

-Η Κύπρος διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων: ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και αξιόπιστο νηολόγιο, ένα ανταγωνιστικό και εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύστημα φόρου χωρητικότητας (Tonnage Tax System), ένα ολοκληρωμένο σύμπλεγμα ναυτιλιακών υπηρεσιών, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στρατηγική γεωγραφική θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Επιπλέον, η στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της διεθνούς ναυτιλίας.

– Εκτός από το Υφυπουργείο, στα Ποσειδώνια συμμετείχαν δυναμικά και πολλές κυπριακές ναυτιλιακές και συναφείς επιχειρήσεις με δικά τους περίπτερα. Τι σημαίνει αυτή η ισχυρή κυπριακή παρουσία για την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας;

-Η ισχυρή παρουσία κυπριακών ναυτιλιακών και συναφών επιχειρήσεων στα Ποσειδώνια ενισχύει σημαντικά τη συνολική εικόνα της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου. Αποτελεί απτή απόδειξη της δυναμικής, της εξωστρέφειας και της ανθεκτικότητας του κυπριακού ναυτιλιακού οικοσυστήματος. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης είχαμε την ευκαιρία μαζί με τους συνεργάτες μου να επισκεφθούμε περισσότερες από 40 κυπριακές εταιρείες που συμμετείχαν με δικά τους περίπτερα όπου διαπιστώθηκε για ακόμα μία φορά από κοντά, το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τεχνογνωσίας και καινοτομίας που χαρακτηρίζει τον κλάδο μας.Η παρουσία αυτή δεν έχει μόνο ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική σημασία. Αποδεικνύει ότι η Κύπρος διαθέτει ένα ώριμο και ολοκληρωμένο ναυτιλιακό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες, παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, επικοινωνιών, καινοτομίας, ασφαλιστικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, η παρουσία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Κυπριακών εταιρειών σε μια κορυφαία διεθνή έκθεση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για τη σημασία που επιδεικνύει η Κυβέρνηση στη συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης της Κυπριακής ναυτιλίας.

– Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι νέες απαιτήσεις βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ποια ήταν τα βασικά μηνύματα που αποκομίσατε από τις επαφές και τις συζητήσεις σας με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα στα Ποσειδώνια;

-Οι επαφές μας κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων επιβεβαίωσαν ότι η ναυτιλία βρίσκεται σε μια περίοδο σημαντικών μετασχηματισμών. Η πράσινη μετάβαση παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τον κλάδο, ωστόσο οι συζητήσεις ανέδειξαν και την ανάγκη οι περιβαλλοντικοί στόχοι να συνοδεύονται από ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, τεχνολογική ετοιμότητα και επαρκή διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων.

Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και οι προκλήσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εξακολουθούν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τη λειτουργία της ναυτιλίας. Μέσα από τις επαφές μας με πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς και άλλους φορείς του κλάδου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για συνεργασία και κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον διάλογο, υποστηρίζοντας λύσεις που προωθούν την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και την απρόσκοπτη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου. Τα Ποσειδώνια αποτέλεσαν μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και ενίσχυση των συνεργασιών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της παγκόσμιας ναυτιλίας.

– Μετά την ολοκλήρωση των Ποσειδωνίων, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα για το μέλλον της κυπριακής ναυτιλίας και του κυπριακού νηολογίου;

-Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: η Κύπρος συνεχίζει να επενδύει στη ναυτιλία με συνέπεια, όραμα και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, στη διατήρηση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου νηολογίου και στην υποστήριξη της μετάβασης της παγκόσμιας ναυτιλίας προς ένα πιο βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον. Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει ένας αξιόπιστος εταίρος της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας εποχής.

Επενδύουμε σε πιο πράσινο και ψηφιακό μοντέλο

– Σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και ραγδαίων αλλαγών, ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας και τη διατήρηση της πρωτοπορίας της σε παγκόσμιο επίπεδο;

-Οι προτεραιότητες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας εδράζονται σε μια ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση, να διασφαλίσουμε ότι η κυπριακή ναυτιλία όχι μόνο παραμένει ανταγωνιστική σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, αλλά εξελίσσεται δυναμικά, αξιοποιώντας τις μεγάλες αλλαγές που διαμορφώνουν τον τομέα.

Πρώτιστη προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής ναυτιλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικής σημασίας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του κυπριακού νηολογίου πλοίων και του κυπριακού συμπλέγματος ναυτιλιακών εταιρειών, τα οποία αποτελούν βασικοί πυλώνες της ναυτιλιακής μας δραστηριότητας και σημείο αναφοράς διεθνούς αξιοπιστίας και ποιότητας. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η απλοποίηση διαδικασιών και η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η κυπριακή σημαία παραμένουν ελκυστική επιλογή παγκοσμίως.

Παράλληλα, επενδύουμε στη μετάβαση της ναυτιλίας σε ένα πιο πράσινο και ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας. Η απανθρακοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία αποτελούν ευκαιρία για αναβάθμιση του κλάδου. Μέσα από την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κυπριακή ναυτιλία διασφαλίζοντας πάντα την ανταγωνιστικότητα της σε διεθνές επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών της χώρας μας στον τομέα της ναυτιλίας. Η ανάπτυξη στοχευμένων σχέσεων και συνεργιών με τρίτες χώρες, καθώς και με βασικούς εταίρους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου ως αξιόπιστου και εξωστρεφούς ναυτιλιακού κόμβου, αλλά και για την προώθηση κοινών λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις.

Εξίσου σημαντική είναι η διάσταση του ανθρώπινου παράγοντα. Οι ναυτικοί βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών μας και εργαζόμαστε για την ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους. Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της ψηφιοποίησης και της πράσινης μετάβασης καθιστά αναγκαία την επένδυση σε δεξιότητες και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού πλαισίου για το ναυτικό επάγγελμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ισότητας των φύλων στη ναυτιλία. Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την ανανέωση και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της ναυτιλίας. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, μέσα από την ενίσχυση των κανονισμών και των μηχανισμών επιτήρησης.

Συνολικά, το όραμά μας είναι σαφές, μια κυπριακή ναυτιλία σύγχρονη, ανθεκτική και εξωστρεφής, που συνεχίζει να πρωταγωνιστεί διεθνώς, επενδύοντας στην καινοτομία και στους ανθρώπους της.

Αναδείξαμε τη χώρα μας ως κόμβο διαλόγου

– Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο θεωρείτε ότι είναι το κύριο αποτύπωμα που αφήνει η Κύπρος στη διαμόρφωση της ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες πρωτοβουλίες ξεχωρίζετε ως καθοριστικές;

-Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν απλώς μια ακόμα θεσμική υποχρέωση, ήταν μια περίοδος ουσιαστικής παρέμβασης σε κρίσιμες συζητήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεωπολιτικές εξελίξεις και αβεβαιότητες, καθώς και αυξανόμενες απαιτήσεις για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η Κύπρος επέλεξε να κινηθεί με σαφή στρατηγική, να ενισχύσει τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει ότι η ναυτιλία παραμένει δυναμικός και ανταγωνιστικός πυλώνας της οικονομίας της.

Απτό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η επεξεργασία και προώθηση της νέας Ευρωπαϊκής Βιομηχανικής Στρατηγικής για τη Ναυτιλία, η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και που οδήγησε στην υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία διαβουλεύσεων, καταφέραμε να οικοδομήσουμε συναίνεση γύρω από ένα κοινό όραμα: μια ευρωπαϊκή ναυτιλία που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις οδηγεί, ισορροπώντας ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα.

Ξεχωριστή θέση στο αποτύπωμα της Κυπριακής Προεδρίας κατέχει η «Διακήρυξη της Λευκωσίας». Η εν λόγω Διακήρυξης δεν πρόκειται απλώς για ένα πολιτικό κείμενο, αλλά για μια δήλωση προθέσεων όλων των κρατών μελών, που φέρνει στο προσκήνιο τον ανθρώπινο παράγοντα της ναυτιλίας. Η ανάδειξη της σημασίας της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων των ναυτικών, καθώς και η έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον κλάδο, σηματοδοτούν μια πιο σύγχρονη και πιο ανθεκτική ναυτιλιακή κοινότητα.

Ταυτόχρονα, η Κύπρος λειτούργησε ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής, ενισχύοντας τον συντονισμό των κρατών μελών σε διεθνή φόρα, όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Σε μια εποχή όπου οι παγκόσμιες ρυθμίσεις βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλων διαπραγματεύσεων, η διατήρηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης αποτελεί κλειδί για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού.

Παράλληλα, μέσα από τις υψηλού επιπέδου διοργανώσεις που φιλοξενήσαμε τόσο στην Κύπρο όσο και στο Βέλγιο, καταφέραμε να αναδείξουμε τη χώρα μας ως κόμβο διαλόγου για τη ναυτιλία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι πολιτικούς εταίρους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, καθώς και τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Εκεί όπου οι ιδέες συναντούν την πράξη και όπου διαμορφώνονται οι επόμενες πολιτικές κατευθύνσεις.

Εν τέλει, το αποτύπωμα της Κυπριακής Προεδρίας δεν περιορίζεται σε επιμέρους αποφάσεις. Είναι η εικόνα μιας χώρας που, παρά το μέγεθός της, λειτούργησε με αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και σαφή προσανατολισμό. Μιας Προεδρίας που επένδυσε στον άνθρωπο, ενίσχυσε τη συνεργασία και συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ναυτιλίας πιο ισχυρής, πιο βιώσιμης και πιο συμπεριληπτικής.