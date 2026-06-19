Στον αποφασιστικό ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας στην προώθηση τριών βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μιλώντας την Παρασκευή κατά τη διάρκεια κοινής διάσκεψης Τύπου μετά τη λήξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο κ. Κόστα αναφέρθηκε στην πρόοδο στη διαπραγμάτευση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 όπου η Ένωση είναι «ένα βήμα πιο κοντά σε έναν νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από το 2028 που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας». Δεύτερον αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις των ηγετών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα καταστεί δικαιότερος ο παγκόσμιος οικονομικός ανταγωνισμός, ενώ ως τρίτο σημείο, είπε ότι «γιορτάζουμε ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου».

«Σε όλους αυτούς τους τομείς, ο κοινός παρονομαστής ήταν η ενότητα. Και η οικοδόμηση αυτής της ενότητας είναι μια καθημερινή προσπάθεια. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες του Νίκου Χριστοδουλίδη και της Κυπριακής Προεδρίας τους τελευταίους μήνες, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» τόνισε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ευχαριστώντας προσωπικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νίκο» είπε.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι, εν μέσω αυξανόμενων εξωτερικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει τις δικές της μεταρρυθμίσεις. «Πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να επενδύουμε, να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και πιο αυτόνομοι» σημείωσε. Όπως είπε, οι ηγέτες συζήτησαν τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταστεί μη βιώσιμες. «Δεσμευόμαστε σε οικονομικές σχέσεις που βασίζονται σε κανόνες και αμοιβαιότητα, επειδή ο θεμιτός ανταγωνισμός απαιτεί ίσους όρους για όλους» συμπλήρωσε.

Όπως πρόσθεσε, οι ηγέτες ζήτησαν από την Κομισιόν «να συνεχίσει τον εποικοδομητικό διάλογο με τους βασικούς οικονομικούς εταίρους μας για την προάσπιση των οικονομικών και στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ», καθώς και «να αναπτύξει και, εφόσον χρειαστεί, να ενισχύσει την εργαλειοθήκη μας στους τομείς της εμπορικής άμυνας και της βιομηχανικής πολιτικής, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για την προστασία των συμφερόντων της και τη μείωση των κινδύνων στις οικονομικές της σχέσεις».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία και την ενότητα των ηγετών, ο κ. Κοστα ανέφερε ότι για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024, τα συμπεράσματα για την Ουκρανία εγκρίθηκαν και από τους 27. «Αυτό αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία και να εργαζόμαστε για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» είπε, χαρακτηρίζοντας την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία αυτή την εβδομάδα «ιστορικό βήμα και σαφή ένδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεύρυνση» ως αποτέλεσμα και της θετικής δυναμικής που δημιουργήθηκε από την πρόοδο του Μαυροβουνίου και της Αλβανίας, καθώς και από την επιτυχημένη Σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ.

Σχετικά με την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ο κ. Κόστα τη χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη» εκτιμώντας ότι η συμφωνία αυτή «θα πρέπει να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και ελπίζουμε ότι θα ανοίξει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη, περιφερειακή σταθερότητα και πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας του Λιβάνου».

Σχετικά με τη Γάζα, ο Κόστα είπε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα ούτε τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη» ενώ χαιρέτισε την πρόθεση της Κομισιόν να παρουσιάσει επιλογές πολιτικής πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιούλιο.

Ο κ. Κόστα αναφέρθηκε ακόμη και στην πρώτη συζήτηση των 27 για καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, αναφέροντας ότι «το ζήτημα αυτό επηρεάζει άμεσα την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών μας» καθώς και ότι η μάχη κατά των ναρκωτικών πρέπει να διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Σε αυτή την κατεύθυνση «η ΕΕ Ένωση ενισχύει τις δράσεις της μέσω στενότερης συνεργασίας, στοχευμένων μέτρων και συμπράξεων με τρίτες χώρες» είπε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το άνοιγμα διπλωματικού διαύλου με τη Ρωσία, ο κ. Κόστα υπεραμύνθηκε του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών. «Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να τα υπερασπίζονται, σύμφωνα και με τις Συνθήκες. Κι όπως ξέρετε, εγώ και η Πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μια ομάδα» είπε, την ώρα που Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθύμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελών στήριξαν τη θέση ότι ο Πρόεδρος Κόστα εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η εντολή του συμπεριλαμβάνει τις επαφές με τρίτες χώρες.

Συμπληρώνοντας την απάντηση του, ο Κόστα ανέφερε ότι «δεν βλέπει καμία αντίφαση, ούτε ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών παραγόντων», λέγοντας ότι «μόνο η Ουκρανία μπορεί να διαπραγματευτεί για το μέλλον της. Σίγουρα, η Συμμαχία των Προθύμων και των ηγετών της ΕΕ θα πρέπει επίσης να έχουν ρόλο σε ό,τι αφορά τις Εγγυήσεις Ασφαλείας. Αλλά λειτουργούμε συμπληρωματικά. Τα συμφέροντα της ΕΕ, τα υπερασπίζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ». Ο Κόστα διευκρίνισε ότι «η ΕΕ δεν είναι και δεν σκοπεύουμε να είμαστε μεσολαβητές. Είμαστε με την πλευρά της Ουκρανίας, ήμασταν με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα είμαστε και μετά τον πόλεμο» συμπλήρωσε.

«Δεύτερον, αυτό που είναι επίσης σαφές είναι, δυστυχώς, ότι δεν έχουμε αξιόπιστα σημάδια από τη Ρωσία ότι θέλει να συμμετάσχει σε σοβαρές διαπραγματεύσεις προς το παρόν. Αυτό που κάνω, μέσω του γραφείου μου, είναι να δημιουργήσω μια διπλωματική οδό» εξήγησε. «Επειδή δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε άλλους για να ερμηνεύσουν τα ρωσικά μηνύματα και πρέπει να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε απευθείας στη Ρωσία τα δικά μας μηνύματα», πρόσθεσε.

Όμως, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων χρειάζεται ακόμα χρόνος. «Δυστυχώς, δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα για διαπραγματεύσεις» σχολίασε ο Κόστα. «Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθίσει στο τραπέζι μιας μέλλουσας διαπραγμάτευσης. Οπότε φυσικά, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε, να έχουμε άμεση επαφή με τη Ρωσία», κατέληξε στην απάντησή του.