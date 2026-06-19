Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, μεταδίδει η Telegraph.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.
Οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μάλιστα αιμόφυρτους επιβάτες στο δάπεδο των τρένων.
Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 (τοπική ώρα, 19:15 στην Κύπρο).
Συγκρούστηκαν ένα τρένο από Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο και ένα από το Κόρμπι επίσης για το Σεντ Πάνκρας.
Ο συρμός από το Κόρμπι χτύπησε το πίσω τμήμα του άλλου συρμού, περίπου 4 χλμ, από τον σταθμό του Μπέντφορντ.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι δεν υπήρξε καμιά προειδοποίησε ούτε μειώθηκε η ταχύτητα των τρένων.