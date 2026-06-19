Ένα βρέφος τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό στη Γερμανία, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή του από καροτσάκι έξω από το σπίτι του, σε υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη νοτιοδυτική περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης και βρίσκεται υπό πλήρη αστυνομική διερεύνηση, αναφέρει η Welt.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το βρέφος φέρεται να αρπάχθηκε από άγνωστο άτομο ενώ βρισκόταν σε καροτσάκι έξω από την κατοικία του στη Γερμανία, όταν η 37χρονη μητέρα του δήλωσε ότι το άφησε για λίγα μόλις λεπτά στο πεζοδρόμιο, την ώρα που μετέφερε τα ψώνια της στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Η ίδια ανέφερε στις αρχές ότι είχε επιστρέψει από τα ψώνια και άφησε προσωρινά το μωρό έξω από το σπίτι, προκειμένου να ανεβάσει τις σακούλες, ωστόσο όταν κατέβηκε ξανά, το παιδί είχε εξαφανιστεί.

Leiche eines Babys bei Suche nach vermisstem Jungen entdeckt https://t.co/FzVzDQANIe pic.twitter.com/SGtcTjCirN — WELT (@welt) June 19, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων, σκύλων ανίχνευσης και drones, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε ευρύτερη ζώνη γύρω από το σημείο εξαφάνισης.

Το απόγευμα της Παρασκευής, λιγότερο από 24 ώρες μετά την αρπαγή, εντοπίστηκε σορός βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ που διασχίζει την περιοχή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το αγνοούμενο παιδί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης.

Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα BILD, περιέγραψε ότι η κόρη της είχε επιστρέψει από τα ψώνια κρατώντας σακούλες και ετοιμαζόταν να τις ανεβάσει στο διαμέρισμα, όταν συνέβη το περιστατικό.

Vermisster Säugling #Renningen



Leiche eines Babys von Polizei aufgefunden.



– vierte Nachtragsmeldung https://t.co/wBHsACNjIM — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) June 19, 2026

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου η μητέρα και το παιδί να είχαν παρακολουθηθεί κατά την επιστροφή τους από κοντινά καταστήματα, περίπου 15 λεπτά από την κατοικία τους. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, είχαν βγει για αγορές λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων, γύρω στις 22:00, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου στις 23:30.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι το παιδί έμεινε χωρίς επιτήρηση για μικρό χρονικό διάστημα και πως «άγνωστο άτομο το πήρε από το καρότσι και το μετέφερε μακριά».

protothema.gr