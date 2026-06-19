Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να προχωρήσει σε ενέργειες, που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, το οποίο επικαλείται νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Βάσει εκθέσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Ισραήλ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο -παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα από τις δύο πλευρές. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιμένει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο λιβανικό έδαφος ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον Λίβανο δεν θα απειλούσε μόνο το πλαίσιο της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προχθές, Τετάρτη, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει και σοβαρή ρήξη στις σχέσεις Νετανιάχου – Τραμπ, οι οποίες έχουν υπάρξει καθοριστικές για την πολιτική πορεία του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του από τη Γαλλία, όπου βρέθηκε για τη σύνοδο της G7, είχε αναφέρει ότι υπάρχει «μικρή διαφωνία για τον Λίβανο» με τον Νετανιάχου, σημειώνοντας πως έχει ζητήσει από τον Ισραηλινό ηγέτη να μην «γκρεμίζει ένα κτίριο, κάθε φορά που μπαίνει κάποιος από τη Χεζμπολάχ».

Η νέα έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών εκτιμά επίσης ότι, εν όψει των εκλογών του φθινοπώρου στο Ισραήλ, η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στον Λίβανο και να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Όπως σημειώνεται, οποιαδήποτε απόσυρση δυνάμεων ή παύση επιχειρήσεων θα μπορούσε να εκληφθεί ως πολιτική ή προσωπική ήττα στο εσωτερικό.

Παράλληλα, η έκθεση εστιάζει στη δυσαρέσκεια του Ισραήλ για τους όρους του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι αποδυναμώνουν την πολιτική «μέγιστης πίεσης» προς την Τεχεράνη. Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι όροι της συμφωνίας δεν περιορίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να απαντά σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, τονίζοντας ωστόσο ότι η προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η αποτροπή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέσω της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται σε μεγάλο βαθμό υπέρ της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική υπαναχώρηση, θα μπορούσε να ερμηνευθεί από τους ψηφοφόρους ως ήττα, ενισχύοντας τις πολιτικές πιέσεις προς την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Τέλος, η έκθεση προειδοποιεί ότι ακόμη και χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση, η άρνηση του Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Όπως σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος, η παραμονή στρατευμάτων συνιστά «συνταγή αποσταθεροποίησης», καθώς αυξάνει τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης μεταξύ ισραηλινού στρατού και Χεζμπολάχ.

protothema.gr