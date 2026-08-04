Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν.

Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα ερείπια.

Wildfires have destroyed more than 600 homes, businesses and other buildings in the Spokane area in eastern Washington state, fire officials said.



About 60,000 people had to evacuate in what Spokane Mayor Lisa Brown called the "worst natural disaster our region has faced." pic.twitter.com/CDyEgVAQAi August 3, 2026

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα και γύρω από τη Σποκέιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, συγκαταλέγονται στις πιο καταστροφικές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης.

WATCH: Buildings engulfed in flames as the Old Trails Fire sweeps through Spokane County, Washington. Over 3,000 acres have burned, with more than 5,000 homes under threat. pic.twitter.com/7faiIHmI2p August 2, 2026

«Σαν εμπόλεμη ζώνη»

Σε πολλές γειτονιές της Σποκέιν, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες που περιγράφουν ως «εμπόλεμη ζώνη». Καμένα οχήματα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα σκάφη και λιωμένοι κάδοι απορριμμάτων βρίσκονται ανάμεσα στα αποκαΐδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά.

Η Μίριαμ και ο Ντάνιελ Σιμ, ηλικίας 76 ετών, επέστρεψαν στο σπίτι όπου ζούσαν από το 2005 και αντίκρισαν μόνο συντρίμμια.

«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη. Δεν υπάρχει τίποτα να σώσουμε», δήλωσε συγκλονισμένη η Μίριαμ, ενώ ο σύζυγός της διερωτήθηκε αν, στην ηλικία τους, είναι δυνατόν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή.

Χωρίς αναφορές για νεκρούς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Ωστόσο, οι αρχές είχαν δεχθεί περίπου 300 αναφορές για αγνοούμενους μετά τις μαζικές εκκενώσεις.

Μέχρι τη Δευτέρα, όλες οι περιπτώσεις είχαν διευθετηθεί εκτός από 14, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πιθανότατα αφορούν ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και όχι άτομα που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

WATCH: Fast-moving Old Trails Fire triggers Level 3 "Leave Now" evacuation orders for thousands of homes in Spokane County, Washington. pic.twitter.com/wuEaglDX3Z — Scope Report (@ScopeReport_) August 2, 2026

Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα

Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Οι φλόγες έχουν περάσει δρόμους και ποτάμια, έχοντας κάψει περίπου 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από την πόλη. Ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι ηπιότεροι άνεμοι βοήθησαν προσωρινά τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις προκαλούν ανησυχία, καθώς αναμένεται επιστροφή της ζέστης και της ξηρασίας μέσα στην εβδομάδα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει εκ νέου τις προσπάθειες κατάσβεσης.

ertnews.gr