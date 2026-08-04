Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν.
Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα ερείπια.
Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα και γύρω από τη Σποκέιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, συγκαταλέγονται στις πιο καταστροφικές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης.
«Σαν εμπόλεμη ζώνη»
Σε πολλές γειτονιές της Σποκέιν, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες που περιγράφουν ως «εμπόλεμη ζώνη». Καμένα οχήματα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα σκάφη και λιωμένοι κάδοι απορριμμάτων βρίσκονται ανάμεσα στα αποκαΐδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά.
Η Μίριαμ και ο Ντάνιελ Σιμ, ηλικίας 76 ετών, επέστρεψαν στο σπίτι όπου ζούσαν από το 2005 και αντίκρισαν μόνο συντρίμμια.
«Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη. Δεν υπάρχει τίποτα να σώσουμε», δήλωσε συγκλονισμένη η Μίριαμ, ενώ ο σύζυγός της διερωτήθηκε αν, στην ηλικία τους, είναι δυνατόν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από την αρχή.
Χωρίς αναφορές για νεκρούς
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Ωστόσο, οι αρχές είχαν δεχθεί περίπου 300 αναφορές για αγνοούμενους μετά τις μαζικές εκκενώσεις.
Μέχρι τη Δευτέρα, όλες οι περιπτώσεις είχαν διευθετηθεί εκτός από 14, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πιθανότατα αφορούν ανθρώπους που δεν έχουν καταφέρει ακόμη να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους και όχι άτομα που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.
Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα
Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της πολιτείας της Ουάσινγκτον.
Οι φλόγες έχουν περάσει δρόμους και ποτάμια, έχοντας κάψει περίπου 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από την πόλη. Ο καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι ηπιότεροι άνεμοι βοήθησαν προσωρινά τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Ωστόσο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις προκαλούν ανησυχία, καθώς αναμένεται επιστροφή της ζέστης και της ξηρασίας μέσα στην εβδομάδα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει εκ νέου τις προσπάθειες κατάσβεσης.