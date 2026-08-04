Αντικρουόμενες είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το ενδεχόμενο απευθείας διαπραγματεύσεων για τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αποτελούν την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν για συμφωνία, με το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να διαψεύδει κατηγορηματικά τον Αμερικανό Πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του «νέο ψέμα».

.@POTUS on talks with Iran: "They're going on right now… This is the last chance. This is the last chance for them to sign a good document." pic.twitter.com/PxOMyX36Ze August 3, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επαφές διεξάγονται «αυτή τη στιγμή» και ότι ξεκίνησαν έπειτα από αίτημα της ιρανικής πλευράς. Ανέφερε ακόμη ότι στις προσπάθειες εμπλέκονται υποστηρικτικά η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι βασικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι το εκ νέου άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, ακόμη και «από αύριο».

Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κατηγορήσει την ιρανική ηγεσία για «απίστευτη διπροσωπία».

«Ζητούν συνάντηση, κάποιοι θα έλεγαν ότι “εκλιπαρούν”. Οι συνομιλίες αρχίζουν, προγραμματίζονται και άλλες, και στη συνέχεια βγαίνουν δημόσια και λένε ότι δεν συζητούν τίποτα», έγραψε.

Τεχεράνη: Συζητήσεις μόνο με το Ομάν

Η ιρανική πλευρά απέρριψε την εκδοχή της Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι δεν βρίσκεται σε απευθείας διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Διαπραγματευόμαστε με το Ομάν, για να εγγυηθούμε την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο ίδιος είχε αναφέρει την Κυριακή ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το σουλτανάτο του Ομάν για τη δημιουργία νέου πλαισίου διέλευσης από τα Στενά, μετά την κατάρρευση του «Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» και την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στις αρχές Ιουλίου.

Κατά την ιρανική εκδοχή, επιδιώκεται η χάραξη νέας θαλάσσιας διαδρομής, η οποία δεν θα ακολουθεί ούτε τη βόρεια ούτε τη νότια πορεία και θα λαμβάνει υπόψη τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων κρατών.

Το Ομάν δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημοσίως επί των σχετικών πληροφοριών.

Στο επίκεντρο το στρατηγικό πέρασμα

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιτρέπει τη ναυσιπλοΐα μέσω διαδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος των ιρανικών ακτών, επιδιώκοντας να διατηρήσει τον έλεγχο του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τα Στενά βρίσκονται υπό τον «πλήρη έλεγχο» του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο δεν πρόκειται να αρθεί χωρίς συμφωνία ή «πλήρη παράδοση» της Τεχεράνης.

Αναβλήθηκαν τα νέα πλήγματα

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προειδοποιήσει για νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Στη συνέχεια, ωστόσο, ανακοίνωσε την αναβολή των επιχειρήσεων, οι οποίες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα είχαν ως κύριους στόχους διυλιστήρια, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ απέδωσε την αλλαγή στάσης σε παρεμβάσεις της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ και του ίδιου του Ιράν. Η Τεχεράνη απέρριψε και αυτή την εκδοχή, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα ψέμα του Αμερικανού Προέδρου.

Επίθεση σε φορτηγό πλοίο

Το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO ανακοίνωσε ότι φορτηγό πλοίο επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας από βλήμα «άγνωστου τύπου» ενώ έπλεε στην περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, η ένταση επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι ανακοίνωσαν αποκλεισμό λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας και επιθέσεις εναντίον πετρελαιοφόρων και λιμενικών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

Ανοδικά οι τιμές του πετρελαίου

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Λίγο μετά τις 03:30, ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε άνοδο 0,49%, φθάνοντας στα 80,73 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ενισχυόταν κατά 0,60%, στα 82,47 δολάρια.

Οι τιμές ανέκτησαν μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, όταν οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει πιθανή αποκλιμάκωση μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Στα τέλη Ιουλίου, το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

protothema.gr