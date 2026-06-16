Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε ποδηλατικό αγώνα νέων στη Γερμανία, όταν ηλικιωμένη γυναίκα με σκούτερ εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας αλυσιδωτή σύγκρουση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα προσπάθησε να δει καλύτερα τους αθλητές, αλλά υποτίμησε την κατάσταση και βρέθηκε ξαφνικά μέσα στην πορεία του αγώνα.

Η σύγκρουση των ποδηλατών

Βίντεο που τραβήχτηκε από παρευρισκόμενους δείχνει αρκετούς ποδηλάτες να συγκρούονται και να πέφτουν στο πλήθος, προκαλώντας χάος στο σημείο.

🚨 Wth?! 😱



An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B — Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026

Το περιστατικό άφησε πολλούς αθλητές πεσμένους στον δρόμο σε κατάσταση σοκ, ενώ άλλοι συνέχισαν να περνούν δίπλα τους, καθώς ο αγώνας συνεχιζόταν προς τον τερματισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση από τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι ποδηλάτες δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων.

Παράλληλα επισημάνθηκε ότι η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της διέλευσης των ποδηλατών είναι επικίνδυνη και μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες τόσο για τους αθλητές όσο και για τους θεατές.

iefimerida.gr