Πληροφορίες για σοβαρά ποινικά αδικήματα που ενδέχεται ν’ αφορούν ακόμη και διψήφιο αριθμό προσώπων, φαίνεται να προκύπτουν από την έρευνα και το ογκώδες πόρισμα τεσσάρων επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Πρώτος ενημερώνεται σήμερα τηλεφωνικώς ο Νίκος Αναστασιάδης και ακολουθούν e-mail προς τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς μετρά αντίστροφα για την επίσημη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση που βασίστηκε στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Παρά το γεγονός ότι τα μέλη της Αρχής ήταν σφίγγες και δεν άφησαν να διαρρεύσει οτιδήποτε, εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, το τελικό πόρισμα των ερευνητών, το οποίο θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζεται καταπέλτης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι θα ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα και θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για έρευνα προς απόδοση ποινικών ευθυνών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οποία διήρκησε πέραν των δύο ετών, αλλά και το εύρος της διερεύνησης με 800 τεκμήρια και 150 καταθέσεις, φαίνεται να υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για διάπραξη ποινικών αδικημάτων, τα οποία αγγίζουν περισσότερα από 10 άτομα.

Πρόκειται για πρόσωπα που είτε κατείχαν θεσμικούς ρόλους, είτε υπηρέτησαν ως συνεργάτες και κρατικοί αξιωματούχοι, και οι οποίοι φέρεται να είχαν άμεση εμπλοκή, συνδρομή ή ρόλο στην υλοποίηση αποφάσεων που βρίσκονταν υπό το μικροσκόπιο της Αρχής.

Το γεγονός ότι ο αριθμός των ελεγχόμενων προσώπων για τα οποία φαίνεται να προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία είναι διψήφιος, προσδίδει στην υπόθεση πρωτοφανείς διαστάσεις για τα κυπριακά χρονικά, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στην επόμενη μέρα και στο κατά πόσο θα διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για τη διεξαγωγή των περαιτέρω ερευνών, ή αν το πόρισμα θα δοθεί στην Αστυνομία για να προβεί σε ποινική ανάκριση.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς, ακολουθώντας αυστηρά τις διαδικασίες ώστε να διασφαλίσει ότι οι ελεγχόμενοι θα λάβουν γνώση των ευρημάτων απευθείας και όχι μέσω των ΜΜΕ, έχει σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης, λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, προτού το πόρισμα παραδοθεί στη δημοσιότητα, ο Επίτροπος Διαφάνειας, Χάρης Πογιατζής, θα επικοινωνήσει προσωπικά τηλεφωνικώς με τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, προκειμένου να τον ενημερώσει επίσημα για το αποτέλεσμα της έρευνας που αφορά το πρόσωπό του.

Αμέσως μετά, η διαδικασία θα συνεχιστεί για τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα τα οποία θα κατονομάζονται στην επίσημη ανακοίνωση. Η ενημέρωσή τους θα γίνει μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) που θα τους αποσταλούν, ώστε να γνωρίζουν τη θέση της Αρχής πριν από την κοινοποίηση της έκθεσης στο ευρύ κοινό.

Σε περίπτωση που το πόρισμα επιβεβαιώνει τις πληροφορίες μας περί ύπαρξης ποινικών αδικημάτων, η διαδικασία περνά στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα. Ωστόσο, νομικοί και άλλοι κύκλοι επισημαίνουν ότι, λόγω του γεγονότος ότι οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας είχαν διοριστεί από τον κ. Αναστασιάδη και υπήρξαν μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου, πρέπει να απέχουν από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Δεν αποκλείεται η αξιολόγηση όλου του υλικού να ανατεθεί σε ομάδα λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας και το πόρισμα, ούτως ή άλλως, πρέπει να δοθεί είτε στην Αστυνομία για διερεύνηση, είτε να διοριστούν ποινικοί ανακριτές, είτε να ακολουθηθούν και οι δύο κατευθύνσεις.