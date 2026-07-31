Την προσωρινή αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας με την Ισπανία, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη Σένγκεν, ανακοίνωσε η ιταλική κυβέρνηση, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα και τη μαζική είσοδο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο.

Ήδη από την Πέμπτη, πρώτη ημέρα της κρίσης, η Ιταλία είχε ασκήσει έντονη κριτική στους χειρισμούς της Μαδρίτης. Τόσο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είχαν προειδοποιήσει ότι η Ρώμη ενδέχεται να προχωρήσει σε αναστολή της εφαρμογής της Σένγκεν με την Ισπανία.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», τόνισε η πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Και ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας επισήμανε ότι σε ανάρτησή του «οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων».

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Για το ίδιο ζήτημα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε σε ανάρτησή της ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην ΕΕ χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας» ενώ έδωσε έμφαση στο ότι «οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και τα δίκτυα διακινητών πρέπει να διαλυθούν».

Παράλληλα, η Γαλλία και η Γερμανία υποσχέθηκαν να βοηθήσουν την Ισπανία, αν το ζητούσε. Αντίθετα η Δανία, δια της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν εκτίμησε σήμερα ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της Συνθήκης Σένγκεν μετά τα γεγονότα στη Θέουτα.

Εν τω μεταξύ οι ισπανικές Αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα, δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου.

Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.

Γαλλία-Γερμανία ενισχύουν μέτρα μετά τα γεγονότα στη Θέουτα

Ο Γάλλος Yπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ειδικότερα, ενημέρωσε μέσω Χ ότι από σήμερα, «οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones».

«Από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό αστυνομικών και χωροφυλάκων (που αναπτύσσονται εκτάκτως) επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως», σημείωσε.

Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι τρία αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στα γαλλοϊσπανικά σύνορα και θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία.

Διατήρηση συνοριακών ελέγχων στη Γερμανία

Ο ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και επρόκειτο να εκπνεύσει η ισχύς του μέτρου.

Επιπλέον μέτρα κρίνει απαραίτητα το συνδικάτο των αστυνομικών, ενώ η Αριστερά ζητά η Γερμανία να δεχτεί μετανάστες από τον ισπανικό θύλακα Θέουτα.

Ο κ. Ντόμπριντ δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό θα παραταθούν οι έλεγχοι, οι οποίοι ισχύουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2024.

«Η κατάσταση στη Θέουτα καταδεικνύει την ασταθή φύση της παράνομης μετανάστευσης», πρόσθεσε ο Υπουργός. Εξάλλου ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ισπανία «πρέπει το συντομότερο δυνατό να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση».

Χαιρέτισε όμως ταυτόχρονα και την πρόθεση της Μαδρίτης «να μην επιτρέψει στους παράνομους μετανάστες την είσοδο στην ευρωπαϊκή ήπειρο» και ζήτησε από το Μαρόκο «να δεχτεί αμέσως πίσω τους παράνομους μετανάστες».

Η Γερμανική Ένωση Αστυνομικών (GdP) προειδοποίησε για πιθανή αύξηση των προσπαθειών παράνομης εισόδου στη Γερμανία.

Ο Πρόεδρος του τμήματος Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του GdP, Αντρέας Ρόσκοπφ ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσουν «πολύ γρήγορα» σε κοινή δράση και να υποστηρίξουν την Ισπανία στη διαχείριση της κρίσης με «όλα τα απαραίτητα».

Ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εσωτερικής πολιτικής Αλεξάντερ Τρομ περιέγραψε την περίπτωση της Θέουτα ως μια πιθανή «πρώτη πραγματική δοκιμασία αντοχής» για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS).

Η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ τάχθηκε υπέρ της προσωρινής αναστολής της ισχύος της Σένγκεν για την Ισπανία «εφόσον χρειαστεί». Η Αριστερά αντιθέτως κάλεσε την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να δεχθεί μετανάστες από την Θέουτα. «Η περαιτέρω απομόνωση δεν θα λύσει το πρόβλημα», δήλωσε η Κλάρα Μπύνγκερ.

protothema.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΚΥΠΕ