Συνέχεια στις δράσεις επαναπατρισμού υπηκόων τρίτων χωρών, έδωσε σήμερα η Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ.

Συνολικά 75 πρόσωπα, αναχώρησαν για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, μέσω των διαδικασιών εθελούσιας και αναγκαστικής επιστροφής.

Από την αρχή του χρόνου, μέσω διαφόρων επιχειρήσεων υποχρεωτικού και εθελούσιου επαναπατρισμού, επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους συνολικά 5,106 υπήκοοι τρίτων χωρών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, έχουν μειωθεί σημαντικά και οι μεταναστευτικές ροές, με τον αριθμό μεταναστών που έχουν αφιχθεί στην Κύπρο κατά τη φετινή χρονιά να ανέρχεται στα 818 πρόσωπα. Κατά την ίδια χρονική περίοδο το 2025, ο αντίστοιχος αριθμός αφίξεων μεταναστών είχε ανέλθει στα 1,120 πρόσωπα.