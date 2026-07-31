Απλά μέτρα για την προστασία των κατοικιών από διαρρήξεις και κλοπές συστήνει η Αστυνομία, καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί πολίτες απουσιάζουν από τα σπίτια τους για διακοπές ή μονοήμερες εξορμήσεις.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, κατά τις περιόδους αυξημένων μετακινήσεων παρατηρούνται περιστατικά διαρρήξεων σε κατοικίες των οποίων οι ένοικοι απουσιάζουν.
Πέραν των ενεργειών που λαμβάνει η ίδια, η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:
- Να ασφαλίζουν όλες τις εισόδους της κατοικίας, κλειδώνοντας πόρτες, παράθυρα και φωταγωγούς. Τα κλειδιά δεν πρέπει να παραμένουν πάνω στις κλειδαριές, ούτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.
- Να αποφεύγουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτουν την τοποθεσία τους ή το γεγονός ότι απουσιάζουν από το σπίτι. Πριν από την αναχώρηση, πρέπει επίσης να απομακρύνονται ενδείξεις που προδίδουν την απουσία των ενοίκων.
- Να μην αφήνουν χρήματα, κοσμήματα, σημαντικά έγγραφα ή άλλα τιμαλφή σε εμφανή ή επισφαλή σημεία.
- Να ενεργοποιούν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες ασφαλείας, εφόσον υπάρχουν στην κατοικία.
- Να ζητούν από πρόσωπα της εμπιστοσύνης τους να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σπίτι κατά την απουσία τους.
Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να παραμένει σε εγρήγορση και να ενημερώνει άμεσα τις Αρχές εάν αντιληφθεί ύποπτα πρόσωπα ή οχήματα.
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, τις γραμμές άμεσης επέμβασης 112 και 199 ή τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.