Απλά μέτρα για την προστασία των κατοικιών από διαρρήξεις και κλοπές συστήνει η Αστυνομία, καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πολλοί πολίτες απουσιάζουν από τα σπίτια τους για διακοπές ή μονοήμερες εξορμήσεις.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, κατά τις περιόδους αυξημένων μετακινήσεων παρατηρούνται περιστατικά διαρρήξεων σε κατοικίες των οποίων οι ένοικοι απουσιάζουν.

Πέραν των ενεργειών που λαμβάνει η ίδια, η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:

Να ασφαλίζουν όλες τις εισόδους της κατοικίας, κλειδώνοντας πόρτες, παράθυρα και φωταγωγούς. Τα κλειδιά δεν πρέπει να παραμένουν πάνω στις κλειδαριές, ούτε στην εσωτερική πλευρά της πόρτας. Να αποφεύγουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποκαλύπτουν την τοποθεσία τους ή το γεγονός ότι απουσιάζουν από το σπίτι. Πριν από την αναχώρηση, πρέπει επίσης να απομακρύνονται ενδείξεις που προδίδουν την απουσία των ενοίκων. Να μην αφήνουν χρήματα, κοσμήματα, σημαντικά έγγραφα ή άλλα τιμαλφή σε εμφανή ή επισφαλή σημεία. Να ενεργοποιούν το σύστημα συναγερμού και τις κάμερες ασφαλείας, εφόσον υπάρχουν στην κατοικία. Να ζητούν από πρόσωπα της εμπιστοσύνης τους να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σπίτι κατά την απουσία τους.

Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να παραμένει σε εγρήγορση και να ενημερώνει άμεσα τις Αρχές εάν αντιληφθεί ύποπτα πρόσωπα ή οχήματα.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, τις γραμμές άμεσης επέμβασης 112 και 199 ή τη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.