Τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών δέχεται η Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στις βόρειες ακτές της Αφρικής, καθώς περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μεγαλύτερη εισροή να καταγράφεται την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας, ενώ η κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

🚨Ceuta:



‼️Cientos de inmigrantes siguen entrando sin control en la ciudad. pic.twitter.com/CE20NCV6vo July 30, 2026

Μαζική είσοδος από ξηρά και θάλασσα

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χιλιάδες άνθρωποι κινήθηκαν προς τη Θέουτα. Άλλοι πέρασαν από το νότιο συνοριακό φυλάκιο του θύλακα και άλλοι επιχείρησαν να παρακάμψουν τα σύνορα κολυμπώντας γύρω από τον κυματοθραύστη που χωρίζει το ισπανικό έδαφος από το Μαρόκο.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Πλάνα από την περιοχή δείχνουν δεκάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρούς άνδρες και εφήβους, να φτάνουν στις ακτές εξαντλημένοι, ενώ αρκετοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν ισπανικό έδαφος. Κάποιοι φώναζαν «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία», άλλοι «Ζήτω η Ισπανία», αγκαλιάζονταν, πετούσαν τις σαγιονάρες τους στον αέρα ή γονάτιζαν για να φιλήσουν το έδαφος.

Νωρίς το πρωί, δημοσιογράφοι κατέγραψαν στις παραλίες της Θέουτα σωρούς από βατραχοπέδιλα, σωσίβια και στολές νεοπρενίου, εικόνα που αποτυπώνει την έκταση της προσπάθειας διέλευσης από τη θάλασσα.

Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.



Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt July 30, 2026

Τουλάχιστον 18 νεκροί

Το ανθρώπινο κόστος της νέας μεταναστευτικής κρίσης είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιεύει η El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Πολλοί από όσους κατάφεραν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακο ήταν εξαντλημένοι ή τραυματισμένοι, με αιμορραγίες στα πόδια και στα γόνατα από την προσπάθεια να περάσουν τα βράχια και τον κυματοθραύστη. Άλλοι έφτασαν σε οριακή κατάσταση, ενώ οι δυνάμεις της Guardia Civil και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επικεντρώθηκαν κυρίως στην περίθαλψη των τραυματιών, αδυνατώντας να ελέγξουν τη μαζική είσοδο.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Στρατός στη Θέουτα

Μπροστά στην κλιμάκωση της κρίσης, το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην αυτόνομη πόλη.

Συγκεκριμένα, 60 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα ενισχύσουν την Guardia Civil και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή στην άσκηση των καθηκόντων της και σε ό,τι κριθεί αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της πόλης της Θέουτα», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Spain is deploying the military to Ceuta to help secure the border after a mass migrant crossing overwhelmed local police.



The armed forces will support the Civil Guard in restoring order following the arrival of thousands of migrants and the deaths of at least nine people. https://t.co/xuNVUGSDTI pic.twitter.com/Ys0LKj5uww — Clash Report (@clashreport) July 30, 2026

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να μεταβεί σήμερα Παρασκευή στη Θέουτα, προκειμένου να ενημερωθεί επί τόπου για την κατάσταση και να συντονίσει τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.

Υπερπλήρη τα κέντρα υποδοχής

Η μεταναστευτική πίεση είχε αρχίσει να αυξάνεται ήδη τις προηγούμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Βίβας, δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Θέουτα μέσα σε λίγες ημέρες, με τα κέντρα υποδοχής να έχουν πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητές τους.

«Η κατάσταση ήταν ήδη επείγουσα. Σήμερα είναι ακόμη χειρότερη: νέες αφίξεις, έλλειψη πόρων και ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη θάλασσα», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Χάος στη Θέουτα με χιλιάδες μετανάστες που πέρασαν από το Μαρόκο: Τουλάχιστον 18 νεκροί, σύγκρουση Ισπανίας και Ιταλίας

Το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας δεν μπορούσε πλέον να δεχθεί νέους ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες μετανάστες συγκεντρώθηκαν στους γύρω χώρους αναζητώντας στέγη, νερό και ιατρική βοήθεια.

Οι ισπανικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία να επιστραφούν στο Μαρόκο το συντομότερο δυνατό.

Φήμες οδήγησαν στη μαζική συγκέντρωση

Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, δεκάδες άνθρωποι –ανάμεσά τους και ανήλικοι– είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή μεταξύ της πόλης Φνιντέκ και της Θέουτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι τα σύνορα θα άνοιγαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να κινηθούν προς τον ισπανικό θύλακο.

Οι εικόνες θυμίζουν έντονα τη μεταναστευτική κρίση του 2021, όταν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας σοβαρή πίεση στις ισπανικές αρχές και ένταση στις σχέσεις Μαδρίτης και Ραμπάτ.

Η νέα κρίση θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή από τότε.

Διπλωματική σύγκρουση με την Ιταλία

Η κατάσταση στη Θέουτα προκάλεσε και έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της Συνθήκης Σένγκεν για την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι στις εξελίξεις.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος απέδωσε τη νέα μεταναστευτική κρίση στην επιλογή της κυβέρνησης Σάντσεθ να χορηγήσει ισπανική –και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή– υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες.

«Οι εικόνες που έρχονται από τη Θέουτα δείχνουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική, και επομένως ευρωπαϊκή, υπηκοότητα σε πάνω από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

https://x.com/Antonio_Tajani/status/2082898655833432131

Η απάντηση της Μαδρίτης

Η ισπανική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις της Ρώμης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες κατηγόρησε την ιταλική κυβέρνηση για «δημαγωγία», χαρακτηρίζοντας «ανάρμοστο» το μήνυμα του Ιταλού ομολόγου του.

Όπως υπογράμμισε, η Ισπανία ανέμενε από μία «εταίρο και φίλη χώρα» ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι «οπαδική δημαγωγία».

Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia. https://t.co/8ZDSZ1Il5c — José Manuel Albares (@jmalbares) July 30, 2026

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη, προκειμένου να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία για τις δηλώσεις της ιταλικής κυβέρνησης.

protothema.gr