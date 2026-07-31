Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, παράνομη είσοδο, διάπραξη τροχαίων αδικημάτων, κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 440 οδηγοί και 133 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 37 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 191 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και επτά διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 92 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 192 έλεγχοι αλκοόλης, όπου προέκυψαν επτά καταγγελίες, ενώ δύο οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.