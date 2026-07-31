Τεράστια έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Κάντον του Οχάιο τα ξημερώματα της Πέμπτης, εκτοξεύοντας τους δύο ενοίκους του εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Η στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα καταγράφθηκε από κάμερα άλλου σπιτιού, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.

Just before 4am this morning, a natural gas explosion rocked this neighborhood in Canton, Ohio.



The house was absolutely destroyed, and 5 others took damage, all residents have been displaced at the time while investigators do their thing.



The explosion was felt for miles… pic.twitter.com/xKNlPwpJ5E July 30, 2026

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική το ωστικό κύμα έστειλε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ο άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.

Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και επίσης με σοβαρά εγκαύματα, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WKYC-TV News, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό.

At least two people were hospitalized after a house exploded in Canton, Ohio on Thursday. One victim was found in the street, blown from the home by the explosion and the second victim was found about four hours later.



Officials say the blast could be heard from two miles away… pic.twitter.com/dVwVOO3V8t July 30, 2026

«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε» δήλωσε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε από την έκρηξη.

«Η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους τόσο για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης όσο και για τους κατοίκους» ανακοίνωσε η πυροσβεστική με τα αίτια της έκρηξης να διερευνώνται.

protothema.gr