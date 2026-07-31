Τεράστια έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Κάντον του Οχάιο τα ξημερώματα της Πέμπτης, εκτοξεύοντας τους δύο ενοίκους του εκατοντάδες μέτρα μακριά.
Η στιγμή της έκρηξης που σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα καταγράφθηκε από κάμερα άλλου σπιτιού, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική το ωστικό κύμα έστειλε τον έναν από τους δύο ενοίκους σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ο άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα καθώς φέρει εγκαύματα στο 80% του σώματός του.
Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακρύτερα αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και επίσης με σοβαρά εγκαύματα, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WKYC-TV News, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό.
«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε» δήλωσε γείτονας του σπιτιού που καταστράφηκε από την έκρηξη.
«Η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους τόσο για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης όσο και για τους κατοίκους» ανακοίνωσε η πυροσβεστική με τα αίτια της έκρηξης να διερευνώνται.