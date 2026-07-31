Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε χθες, Πέμπτη, στην Τζόρτζια ο πατέρας Αμερικανού εφήβου, ο οποίος σε ηλικία 14 ετών σκότωσε τέσσερις ανθρώπους σε σχολείο, ανοίγοντας πυρ με τουφέκι εφόδου που του είχε χαρίσει ο ίδιος τα Χριστούγεννα.

Πρόκειται για μια από τις πρώτες ποινικές υποθέσεις στις ΗΠΑ που γονέας αντιμετώπισε ποινική δίωξη για επίθεση διαπραχθείσα με πυροβόλο όπλο από παιδί του.

Το 2023, ο Κόλιν Γκρέι, σήμερα 55 ετών, δώρισε τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 στον γιο του Κολτ για τα Χριστούγεννα, παρότι ο έφηβος είχε ήδη απειλήσει να ανοίξει πυρ μέσα σε σχολείο.

Ο νεαρός χρησιμοποίησε, προτού κλείσει χρόνος, το τουφέκι αυτό για να διαπράξει σφαγή μέσα στο λύκειο Apalachee, στη μικρή πόλη Γουάιντερ, στην πολιτεία Τζόρτζια, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Ατλάντα. Δολοφόνησε δυο συνομηλίκους του μαθητές, καθηγητή και καθηγήτρια και τραυμάτισε άλλους εννιά ανθρώπους.

Τον Μάρτιο, ο Κόλιν Γκρέι καταδικάστηκε για φόνους άνευ προμελέτης και ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Στον γιο του Κολτ επιβλήθηκε αυτή την εβδομάδα ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς καμιά πιθανότητα αποφυλάκισης υφ’ όρον.

NEW: School shooter laughs in court as one of his victims, whom he shot in the wrist and arm, quickly gave her impact statement.



Colt Gray, now 16, shot and killed four people at Apalachee High School in 2024.



Survivor Natalie Griffith was quickly reading her impact statement… pic.twitter.com/IIUNJexK0L — Collin Rugg (@CollinRugg) July 24, 2026

«Αποτύχατε ως γονιός», έκρινε ο δικαστής Νίκολας Πριμ κατά την ακροαματική διαδικασία για την απαγγελία της ποινής. «Δεν του προσφέρατε σταθερό σπίτι. Δεν φροντίζατε να πηγαίνει σχολείο».

«Αλλά δεν είναι αυτοί οι λόγοι που καταδικαστήκατε. Καταδικαστήκατε επειδή ενώ οι συναγερμοί χτυπούσαν ολοένα πιο δυνατά, δεν φροντίσατε να του προσφερθεί βοήθεια και δεν φροντίσατε να μην έχει πρόσβαση σε όπλα», πρόσθεσε ο δικαστής Πριμ.

A judge sentenced Colin Gray, father of Apalachee High School shooter Colt Gray, to 15 years in prison after hearing emotional testimony from victims’ families. pic.twitter.com/WFGYKtKdwN July 30, 2026

Μερικούς μήνες προτού διαπραχτεί η σφαγή, τον Μάιο, δυο αστυνομικοί, ειδοποιημένοι από την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων περί διάπραξης σκοτωμών σε σχολείο από διαδικτυακή διεύθυνση (IP) στο σπίτι του εφήβου, είχαν επισκεφθεί την οικογενειακή κατοικία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, για παράδειγμα του ABC News, ο έφηβος είχε εμμονή με τους δράστες προηγούμενων επιθέσεων σε σχολεία στις ΗΠΑ, ειδικά τον Νίκολας Κρους, τον δράστη της σφαγής στο λύκειο της Πάρκλαντ το 2018 (17 νεκροί).

Η ευθύνη των γονιών σε αυτού του τύπου τις υποθέσεις μπαίνει ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

🚨 Judge hands Colt Gray life without parole.



A judge sentenced Colt Gray to life without parole for each of the murders in the 2024 Apalachee High School shooting, saying the crimes were done “for the infamy of it.”



Don't you think life without parole is the right sentence.👀 pic.twitter.com/n5bvT1ZXUt — Newsance (@Iamprivex) July 30, 2026

Οι γονείς εφήβου ο οποίος σκότωσε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε λύκειο στο Μίσιγκαν το 2021 καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή το 2024 και τους επιβλήθηκαν ποινές 10 ως 15 ετών κάθειρξης.

Όμως ο Κόλιν Γκρέι είναι ο πρώτος γονιός που καταδικάζεται για φόνο έπειτα από σκοτωμούς διαπραχθέντες με πυροβόλο όπλο από παιδί του.

Τα πυροβόλα όπλα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου ανηλίκων στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

protothema.gr