Ο Γκουτέρες έφυγε και το πολιτικό σκηνικό επανέρχεται στην… κανονικότητα μιας διαρκούς προεκλογικής περιόδου, με την αντιπαράθεση να παραμένει στα ύψη. Οι αφορμές είναι πολλές και κάθε μέρα αρκεί μία για να πυροδοτήσει το φυτίλι της ανταλλαγής πυρών. Όλα αυτά στη σκιά τόσο των εξελίξεων στο Κυπριακό, όσο και των εσωκομματικών μετώπων που έχουν ανοίξει για τα καλά στο στρατόπεδο της Δεξιάς.

Και τώρα οι… ταυτότητες

Είναι πλέον προφανές ότι Προεδρικό και Πινδάρου αναζητούν λόγους και αφορμές για να αναδεικνύουν τις διαφορές τους, κλιμακώνοντας τη μεταξύ τους αντιπαράθεση μέχρι τη μετωπική σύγκρουση ενόψει εκλογών.

Αυτή τη φορά, το θέμα ήταν οι ταυτότητες και το ζήτημα που έχει προκύψει με την αφαίρεση των ονομάτων των γονέων από αυτές. Ο ΔΗΣΥ όχι μόνο αντέδρασε από την πρώτη ημέρα με ανακοίνωση, αλλά συντήρησε το θέμα, θέλοντας να του δώσει συνέχεια και διάρκεια.

Χθες επανήλθε, καλώντας εκ νέου την Κυβέρνηση να αποσύρει την απόφασή της.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλεί εκ νέου την Κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως τη μονομερή και λανθασμένη απόφασή της για την αφαίρεση των στοιχείων πατρός και μητρός από τις ταυτότητες», σημειώνει και προσθέτει ότι η θέση του ήταν και είναι κρυστάλλινη.

«Ο πολίτης πρέπει να έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Όποιος επιθυμεί να μην αναγράφονται τα στοιχεία πατρός και μητρός, να μπορεί να το επιλέγει. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δημοκρατικός Συναγερμός ετοίμασε και θα καταθέσει πρόταση νόμου, ώστε να κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα επιλογής του πολίτη», καταλήγει.

Σημείο αναφοράς, βέβαια, ήταν και η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στην πρώτη τοποθέτηση της Πινδάρου, η οποία επικεντρώθηκε στη στάση του ΔΗΣΥ στη Βουλή, επιχειρώντας να αναδείξει την αντίφαση μεταξύ της τότε και της σημερινής θέσης του για το θέμα.

Παρέμβαση Αβέρωφ με νόημα

Από το όλο σκηνικό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η παρέμβαση του Αβέρωφ Νεοφύτου για το Κυπριακό, η οποία, πέραν της θέσης που εξέφρασε για το αποτέλεσμα της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες, περιείχε και υπονοούμενα για παλαιοκομματικά παιχνίδια.

«Οι χθεσινές εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό δεν είναι, δυστυχώς, καλές. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να δημιουργηθούν συνθήκες που να ευνοούν το επόμενο βήμα προς τις διαπραγματεύσεις. Περισσότερη δουλειά στη διαδικασία και περισσότερη δουλειά στο περιεχόμενο, πριν οι συνομιλίες μπορέσουν να συγκληθούν σε επίπεδο 5+1.

Εκεί που, με την άφιξή του, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στη δέσμευσή του για συνολική λύση του Κυπριακού, φεύγοντας μας έστειλε στη συζήτηση για τα οδοφράγματα. Η επιστροφή της συζήτησης στα ΜΟΕ συνιστά πισωγύρισμα. Τα ΜΟΕ είναι το προνομιακό πεδίο των κωλυσιεργούντων… Εκείνων που, επειδή δεν θέλουν να ζυμώσουν, δέκα ημέρες κοσκινίζουν…

Όσοι έχουμε μάτια βλέπουμε ποιοι βολεύονται με αυτή την κατάσταση… Και αντί να επικεντρωθούμε όλοι στο πώς θα επιστρέψουμε στην τροχιά των ουσιαστικών συζητήσεων, κάποιοι αποφάσισαν ότι τώρα είναι η ώρα να αρχίσουν παλαιοκομματικά παιχνιδάκια…

Έστω και με περιορισμένες ελπίδες για σύγκληση πενταμερούς τους επόμενους μήνες, εκεί πρέπει να είναι η επικέντρωση όλων μας. Ο χρόνος περνά και τσιμεντώνει, δυστυχώς, περαιτέρω την κατοχή».

ΑΚΕΛ σε περιοδεία

Σε μια διαρκή περιοδεία βρίσκεται το ΑΚΕΛ μετά τις βουλευτικές εκλογές. Χθες, αντιπροσωπεία του κόμματος βρέθηκε στην περιοχή που επλήγη από τις πυρκαγιές, επαναφέροντας το ζήτημα της μετακίνησης του πεδίου βολής Καλού Χωριού.

«Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο πεδίο βολής Καλού Χωριού επιβεβαιώνει, με τον πιο ανησυχητικό τρόπο, ότι η συνέχιση της λειτουργίας του πεδίου βολής στην περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Προστίθεται ότι το ΑΚΕΛ επαναφέρει την πάγια θέση του για μετακίνηση του πεδίου βολής από το Καλό Χωριό.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της λειτουργίας του. Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις είναι γνωστοί εδώ και χρόνια. Δυστυχώς, οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών και οι παρεμβάσεις μας αγνοήθηκαν», σημειώνει το ΑΚΕΛ.

Το κόμμα προσθέτει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και των τοπικών Αρχών, διεκδικώντας την οριστική επίλυση ενός προβλήματος που χρονίζει και δεν μπορεί πλέον να μετατίθεται.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών καθιστούν σαφές ότι η μετακίνηση του πεδίου βολής δεν αποτελεί απλώς αίτημα των κατοίκων, αλλά ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

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