Έντονη αντίδραση προκάλεσαν στον ΔΗΣΥ οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα στελέχη του κόμματος Τίνα Παύλου και Χρίστος Αγγελίδης βρίσκονται μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονται για τον επικείμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, εξέφρασε δημόσια τη διαφωνία του, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η ιστορία θυμάται αυτούς που έμειναν πιστοί στις αξίες τους, όχι αυτούς που τις αντάλλαξαν».

«Κατά την άποψή μου, τα δύο στελέχη του ΔΗΣΥ δεν θα έπρεπε να είχαν αποδεχθεί τον διορισμό, όπως και ο Πρόεδρος δεν θα έπρεπε να είχε απευθυνθεί σε στελέχη ενός κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Ο κ. Καρούσος υποστήριξε, παράλληλα, ότι τα δύο στελέχη όφειλαν να σεβαστούν τους ψηφοφόρους του κόμματος που τα εμπιστεύτηκαν στις πρόσφατες βουλευτικές και ευρωεκλογές, καθώς και τις αρχές και τις αξίες που εκπροσωπούσαν όταν διεκδικούσαν την ψήφο τους.

«Ο σεβασμός δεν αγοράζεται. Κερδίζεται», κατέληξε.

Λίγα λεπτά αργότερα με νέα του ανάρτηση, ανέφερε πως διορθώνει τα όσα ανέφερε στην πρώτη, σημειώνοντας πως ελπίζει κανένα στέλεχος του ΔΗΣΥ να μην επιλέξει να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα έγραψε τα εξής:

«Διορθώνω την προηγούμενη ανάρτηση μου, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση. Ελπίζω κανένα στέλεχος του ΔΗ.ΣΥ ιδιαίτερα πρόσωπα που τιμήθηκαν από τον Συναγερμικό κόσμο με την ψήφο και την εμπιστοσύνη του, να μην επιλέξει να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση. Ο ΔΗ.ΣΥ. βρίσκεται στην αντιπολίτευση και δεν υπάρχει κανένας πολιτικός ή ηθικός λόγος στελέχη του να συμμετέχουν στην κυβέρνηση Η ιστορία θυμάται αυτούς που έμειναν πιστοί στις αξίες τους, όχι αυτούς που τις αντάλλαξαν».