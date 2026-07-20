Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, με την επικείμενη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα, μπορεί να έθεσαν εκτός προσκηνίου, για το κυβερνητικό στρατόπεδο, το θέμα του ανασχηματισμού, ωστόσο η ώρα των ανακοινώσεων πλησιάζει. Συγκλίνουσες πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, πολύ πιθανόν εντός της εβδομάδας που διανύουμε, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί στην ανακοίνωση των αποφάσεών του.

Πρόκειται για έναν ανασχηματισμό ο οποίος, εκτός απροόπτου, θα είναι ο τελευταίος της παρούσας πενταετίας του Νίκου Χριστοδουλίδη και αναμένεται να έχει έντονο κεντροδεξιό στίγμα. Με τις κινήσεις αυτές, ο Πρόεδρος θέλει, αφενός, να δώσει ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση στη διακυβέρνησή του και, αφετέρου, να σηματοδοτήσει την ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα της πρότασής του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Είναι επίσης προφανές ότι όποιες κινήσεις γίνουν στη σκακιέρα του κυβερνητικού σχήματος θα έχουν στόχο να μη διαταράξουν τις ισορροπίες δυνάμεων εντός του. Παράλληλα, επιδίωξη είναι το προφίλ του Υπουργικού Συμβουλίου να καλύπτει όλο το φάσμα του ακροατηρίου από το οποίο ο Νίκος Χριστοδουλίδης αντλεί σήμερα στήριξη, αλλά και από το οποίο θα επιδιώξει να αντλήσει ψήφους στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Τα δεδομένα

Σε ό,τι αφορά το χρονικό πλαίσιο των ανακοινώσεων, τα δεδομένα έχουν ως εξής: Την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επαφές που αφορούν τη νέα προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό.

Επιπρόσθετο στοιχείο είναι ότι ο Πρόεδρος θέλει το θέμα να κλείσει προτού οι διεργασίες για το Κυπριακό μπουν στα βαθιά και, σίγουρα, δεν θα ήθελε να παραμείνει ανοικτό μέχρι τον Αύγουστο. Με αυτά ως δεδομένα της εξίσωσης, είναι προφανές ότι οι ανακοινώσεις θα πρέπει να γίνουν εντός της εβδομάδας. Παρότι κάποιες πληροφορίες ήθελαν τις ανακοινώσεις να γίνονται ακόμη και αύριο ή μεθαύριο, φαίνεται ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει λίγο ακόμη χρόνο.

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει και μετά τον κύκλο των τριών συναντήσεων που είχε με τη Γραμματεία του ΔΗΚΟ και τα όσα ξεκαθαρίστηκαν κατά την τελευταία συνάντησή τους την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται να υποβληθούν εισηγήσεις από το συλλογικό όργανο του κόμματος.

Ένα από τα σημεία που συζητήθηκαν αφορούσε διορισμούς που είχαν γίνει στο παρελθόν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Ως εκ τούτου, η ηγεσία του ΔΗΚΟ αναμένεται να εισηγηθεί άτομα τα οποία θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη της Γραμματείας. Πιθανότατα, η Γραμματεία του ΔΗΚΟ θα συνεδριάσει ή θα ενημερωθεί για κάποια ονόματα αύριο ή την Τετάρτη.

Είναι, όμως, δεδομένο –και το έχει διαμηνύσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελευταία τους συνάντηση– ότι το ΔΗΚΟ θα έχει ενισχυμένη παρουσία ευρύτερα στο κυβερνητικό σχήμα, περιλαμβανομένων και των διορισμών στους ημικρατικούς οργανισμούς. Στη συνάντηση αυτή ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υφίσταται θέμα μετακίνησης ή αντικατάστασης του Μάκη Κεραυνού από το Υπουργείο Οικονομικών και του Κωνσταντίνου Ιωάννου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε και νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι αλλαγές που θα γίνουν

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκεκριμένα ονόματα μελών της Κυβέρνησης που φέρονται ως υποψήφια προς αντικατάσταση στο πλαίσιο του ανασχηματισμού. Το μόνο σίγουρο είναι η αλλαγή στο Υπουργείο Γεωργίας, με την αποχώρηση της Μαρίας Παναγιώτου, η οποία ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κυβέρνηση την Παρασκευή.

Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Γεωργίας είναι πιθανόν να καταλήξει στο ΔΗΚΟ. Παρότι γράφτηκε ότι προορίζεται για τον Χρίστο Σενέκη, επισήμως δεν τέθηκε από πλευράς ΔΗΚΟ κανένα όνομα ούτε έγινε οποιαδήποτε κρούση προς τον τέως βουλευτή.

Πιθανότατα, αλλαγή σκυτάλης θα υπάρξει και στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, παρότι η Λίνα Κασιανίδου, σε δηλώσεις της, είχε απορρίψει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο φέρεται να εξέφρασε στον Πρόεδρο την πρόθεσή της να παραιτηθεί.

Μεταξύ των ονομάτων που ακούστηκαν ήταν και αυτό του Υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφειάδη, αλλά και του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή.

Ο Πρόεδρος δεν έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά του και, ως εκ τούτου, πέραν της Μαρίας Παναγιώτου, για όλα τα υπόλοιπα ονόματα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Πέραν αυτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναμένεται και ο διορισμός νέου διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, καθώς η θέση παραμένει κενή μετά την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Γίνεται αναφορά στο όνομα του Επιτρόπου του Πολίτη, Παναγιώτη Παλατέ. Για τη συγκεκριμένη θέση είχε γίνει βολιδοσκόπηση και της Έλενας Κούσιου.

Τι θα γίνει με τη Ραουνά

Μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί και το τι θα γίνει με τη Μαριλένα Ραουνά, της οποίας η θητεία ως Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα, μετά και το «όχι» της Βουλής στην επέκτασή της.

Είναι μία από τις στενότερες συνεργάτιδες του Νίκου Χριστοδουλίδη και η αξιοποίησή της πρέπει να θεωρείται δεδομένη.