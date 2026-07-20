Στην αυθεντικότητα των στοιχείων που παρουσίασε για την υπόθεση VideoGate επιμένει η Black Cube, η εταιρεία ιδιωτικών πληροφοριών που έχει συνδεθεί με τη δημιουργία του επίμαχου βίντεο.

Η τοποθέτηση της εταιρείας ακολούθησε τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη, σύμφωνα με την οποία τα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2026 δεν είναι αυθεντικά, αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας.

Στην απάντησή της, η Black Cube υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που συνέλεξε αποκαλύπτουν διαφθορά από τη Cyfield στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η αυθεντικότητά τους έχει επιβεβαιωθεί από τις κυπριακές Αρχές.

Η εταιρεία αναφέρει ότι αναμένει την τελική αξιολόγηση της Νομικής Υπηρεσίας και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η διαδικασία θα οδηγήσει τους υπευθύνους ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα συμβάλει στη δημιουργία ενός καθαρότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Black Cube περιγράφει τον εαυτό της ως ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών, η οποία παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε πελάτες με επιχειρηματική δραστηριότητα παγκοσμίως, υποστηρίζοντας δικαστικές διαφορές, διαιτησίες και υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Προσθέτει ότι λαμβάνει νομικές συμβουλές σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιείται, προκειμένου να διασφαλίζει τη νομιμότητα των ενεργειών της.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει υποθέσεις απάτης, διαφθοράς και απομείωσης περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως, σύμφωνα με την ίδια, πράττει τα τελευταία 15 χρόνια.