Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, στην κατεύθυνση προς Πάφο, στο τμήμα του δρόμου παρά την έξοδο προς το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, στην περιοχή Πολεμιδιών, λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται γύρω στις 9.00 το πρωί σήμερα. Η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της αριστερής λωρίδας του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση, στην περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες.