Εκπνέει σήμερα το διάταγμα οκταήμερης κράτησης του 37χρονου Βρετανού πατέρα ο οποίος κρατείται για την πρωτοφανή τραγωδία σε ξενοδοχείο της Πάφου, κατά την οποία το τρίχρονο παιδάκι του έχασε τη ζωή του όταν κατά την διάρκεια παιγνιδιού τους έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεναν.

Ενόψει του γεγονότος αυτού, ο φάκελος της υπόθεσης στάληκε εκ νέου σήμερα στην Γενική Εισαγγελία προκειμένου να δοθούν οδηγίες για τις μετέπειτα κινήσεις της Αστυνομίας.

H πρωτοφανής τραγωδία διαδραματίσθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 12ης Ιουλίου, στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας, όπου μόλις λίγες ώρες προηγουμένως είχε καταλύσει για διακοπές η οικογένεια των βρετανών.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι το τρίχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν μαζί με τον 37χρονο πατέρα του και έπαιζαν, στον διάδρομο του τετάρτου ορόφου όπου ήταν το δωμάτιο τους, αναμένοντας το ασανσέρ που θα τους μετέφερε στο εστιατόριο. Ο τρίχρονος έφυγε από τα χέρια του πατέρα του σε μια σπάνια στιγμή ατυχίας και έπεσε στο κενό από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν μπροστά τους.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Ο τραγικός πατέρας συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα, αντιμετωπίζοντας καταγγελίες για ελλειπή φύλαξη του ανήλικου, αφού ότι την ώρα του τραγικού συμβάντος αυτός είχε την ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού.