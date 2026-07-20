Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκε η υπόθεση καταγγελίας 58χρονης για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της από τον 44χρονο γαμπρό της.

Η υπόθεση -την οποία είχε αποκαλύψει το philenews- καταχωρίστηκε την Παρασκευή και παραπέμφθηκε για εκδίκαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Ο 44χρονος Ελληνοκύπριος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν απόπειρα βιασμού, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση και ψυχολογική βία. Η υπόθεση ορίστηκε για έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους μέχρι την έναρξη της δίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η παραπονούμενη έδωσε κατάθεση στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, περιγράφοντας σειρά περιστατικών. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το Σάββατο, 11 Ιουλίου και μετά την καταγγελία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε διάταγμα πενθήμερης προσωποκράτησής του.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να μετέβη στην οικία όπου διαμένει η 58χρονη πεθερά του και στη συνέχεια να προέβη σε πράξεις που διερευνώνται από τις Αρχές ως απόπειρα βιασμού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η 58χρονη φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι ανάλογο, υποστηρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα ο ύποπτος της ζητούσε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή, με την ίδια να αρνείται. Όπως κατήγγειλε, ωστόσο, ο 44χρονος φέρεται να προέβαινε και σε άλλες σεξουαλικές πράξεις.

Κατά την ανάκρισή του, ο 44χρονος αρνήθηκε ότι βίασε την 58χρονη και προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ανέφερε ότι διακατέχεται από έντονη σεξουαλική ορμή και να παραδέχθηκε ότι προέβη σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της 58χρονης σε δύο περιπτώσεις.

Σημαντικό τεκμήριο το οποίο βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών αποτελεί υλικό, το οποίο φέρεται να καταγράφηκε από τρίτο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του καταγγελλόμενου περιστατικού. Το τεκμήριο αναμένεται να παρουσιαστεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.