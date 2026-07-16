Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Καλωσορίζοντας τα μέλη της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η συνάντηση μας γίνεται σε πολύ καλή χρονική στιγμή, ενόψει και εξελίξεων που έχουμε στο Κυπριακό, αλλά και του γεγονότος ότι αναγνωρίζεται από όλους η σημαντική δουλειά που κάνει η Τεχνική Επιτροπή Νεολαίας. Ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή αποδεχθήκαμε, έγινε τελικά αποδεκτή και από την τουρκοκυπριακή πλευρά, και τα Ηνωμένα Έθνη επενδύουν πάρα πολύ σε αυτή την Επιτροπή, όπως και εμείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πορεία των εργασιών της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στις προσπάθειες για το Κυπριακό, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides με τα μέλη της Τεχνικής… pic.twitter.com/VcJiTQX6fK July 16, 2026

Θα ήθελα σήμερα να με ενημερώσετε για τις εργασίες, ξέρω για τα δύο ταξίδια που έγιναν σε Ιορδανία και Βρυξέλλες, για κάποια προγράμματα, και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη δική σας προσπάθεια, με συγκεκριμένες εισηγήσεις που να θέσουμε και εμείς επίσημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».