Σάλος έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο με βίντεο στο οποίο διάφορα άτομα φαίνεται να προτρέπουν ανήλικο άτομο με αναπηρία να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για το περαστικό έχει υποβληθεί καταγγελία και αρκετές αναφορές στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε σε live συζήτηση στο Τik Τok, κατά την οποία πρόσωπα, τα οποία διερευνάται αν ήταν επίσης ανήλικα, προτρέπουν παιδί να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα, κοροϊδεύοντας το.

Σημειώνεται ότι τη διερεύνηση του περιστατικού ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας.