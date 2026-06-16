Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς διευκρίνισε ότι οι πυρηνικοί επιθεωρητές της IAEA θα επιστρέψουν «οπωσδήποτε» στο Ιράν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε ότι κομβικό σημείο της συμφωνίας είναι η επαναδραστηριοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας με στόχο την παρακολούθηση και καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επανέλαβε ότι κομβικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η επαναδραστηριοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και αμερικανικών μηχανισμών επιτήρησης, με στόχο την παρακολούθηση και τη συμβολή στην καταστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

«Στην πραγματικότητα, ένα από τα βασικά μέρη της συμφωνίας είναι ότι η IAEA και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν να καταστρέψει το άκρως εμπλουτισμένο απόθεμα ουρανίου, και αυτό είναι κάτι που διατυπώνεται πολύ ξεκάθαρα» στο μνημόνιο συνεννόησης στο οποίο έχουν ήδη συμφωνήσει οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε ο Βανς, σύμφωνα με το NBC News.

Είπε επίσης ότι «τα οφέλη θα εισρεύσουν» στο Ιράν «εάν συμμορφωθούν».

«Αυτό ελπίζουμε να δούμε. Θέλουμε να συμπεριφέρονται σαν μια κανονική χώρα. Θέλω να έχουν μια επιτυχημένη χώρα, αλλά μόνο αν κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα να μην κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα».

«Win-win για τον αμερικανικό λαό»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε εξάλλου ένα βίντεο στο X, εξηγώντας τι συνεπάγεται η «μεγάλη ειρηνευτική συμφωνία» με το Ιράν, καθώς αυξάνεται η πίεση για μεγαλύτερη σαφήνεια.

Είπε ότι η συμφωνία σημαίνει ότι το Στενό του Ορμούζ ανοίγει «άμεσα» και «διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Εάν οι Ιρανοί αναλάβουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση να μην ξαναχτίσουν ποτέ το πυρηνικό τους πρόγραμμα, τότε θα είναι ευπρόσδεκτοι στην παγκόσμια οικονομία». Εάν παραβιάσουν αυτές τις δεσμεύσεις, «δεν θα έχουν ποτέ τους πόρους για να το πράξουν», είπε.

Συνέχισε περιγράφοντας τη συμφωνία ως «win-win για τον αμερικανικό λαό».

The President has been clear from day one: Iran will never have a nuclear weapon.



Once again, President Trump's efforts to establish peace have paid off for the American people, despite countless attempts to thwart it by people who hate America and President Trump. pic.twitter.com/w9SWDRCOsZ — JD Vance (@JDVance) June 15, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τους Ρεπουμπλικάνους υπέρμαχους του Ιράν και τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι η συμφωνία είναι πιο αδύναμη από τη συμφωνία της εποχής Ομπάμα που ο Τραμπ κατέστρεψε. Πολλά μέλη του Κογκρέσου απαιτούν σαφήνεια και εποπτεία από το Κογκρέσο.

skai.gr