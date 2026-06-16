Εμπρησμός μοτοσικλέτας στο Ακάκι σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12:15 π.μ, ξέσπασε φωτιά σε μοτοσικλέτα η οποία ήταν σταθμευμένη εντός γηπέδου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία κατέσβησε τη φωτιά, καθώς και η Αστυνομία για εξετάσεις.

Από τη φωτιά η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερώς.

Από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή φαίνεται η φωτιά να τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή παρέμεινε υπό φρούρηση και σήμερα το πρωί θα γίνουν εξετάσεις από Αστυνομία και Πυροσβεστική για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Τα στοιχεία ιδιοκτησίας της μοτοσικλέτας διερευνώνται.