Όλα… ίσα ανάμεσα σε Ιράν και Νέα Ζηλανδία! Οι Ιρανοί των Ταρέμι, Χατζισαφί και Μοχαμαντί έμειναν στο 2-2 με τους All Whites και έτσι στον έβδομο όμιλο του Μουντιάλ 2026 υπάρχουν τέσσερις ομάδες, που έχουν από έναν βαθμό. Βέλγιο και Αίγυπτος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στην πρεμιέρα του ομίλου, νωρίτερα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν φρενήρης σε ένα ματς με γκολ, φάσεις και θέαμα. Οι Ιρανοί μπήκαν πιο δυνατά αλλά κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, η Νέα Ζηλανδία άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με τον Τζαστ. Ύστερα από ωραίο τρίγωνο ανάμεσα σε Σινγκ, Γουντ και Τζαστ, ο τελευταίος κοντρόλαρε υποδειγματικά με το στήθος και με δυνατό βολέ έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτύων του Μπεϊρανβάντ.

Στη συνέχεια, το Ιράν πίεσε, είχε ευκαιρίες και στο 23ο λεπτό έφτασε μια… ανάσα από την ισοφάριση με τον Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού. Ο υψηλόσωμος επιθετικός έπειτα από έξοχη ατομική ενέργεια, σούταρε δυνατά με το δεξί αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Το σύνολο του Γκαλενοέι δεν τα… παράτησε και δικαιώθηκε. Στο 32′ ο Ρεζαϊάν με το εξωτερικό φάλτσο πλάσαρε τον Κρόκομπ, μετά από ολιγωρία στην άμυνα των Νεοζηλανδών και έγραψε το 1-1. Οι Ιρανοί βρήκαν κι άλλο γκολ στο 45+5 με τον Νεμάτι, το οποίο ακυρώθηκε ορθά ως οφσάιντ. Οι δύο χώρες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο! Με γκολ των «All Whites» με το… καλησπέρα. Τρομερή ομαδική προσπάθεια των Νεοζηλανδών, ασίστ του Γουντ, ιδανικό τελείωμα του Τζαστ και 2-1 στο 55′. Ο παίκτης του Μπέιζλι πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το δεύτερο για τη χώρα του.

Η χαρά των Νεοζηλανδών δεν κράτησε πολύ, αφού εννέα λεπτά αργότερα ο Μοχεμπί ισοφάρισε σε 2-2 με εξαιρετική κεφαλιά, μετά από τη σέντρα του Ρεζαϊάν, που είχε σημειώσει το πρώτο γκολ. Στο 65ο λεπτό ο Χατζισαφί πέρασε στον αγωνιστικό χώρο.

Έτσι, πέρα από τους βασικούς Ταρέμι και Μοχαμάντι, όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται ή πέρασαν από την Ελλάδα πήραν χρόνο συμμετοχής από τον Γκαλενοέι. Όσο το ματς πλησίαζε προς το φινάλε οι δύο ομάδες πίεζαν και οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την τράπουλα για να φτάσουν στο πολυπόθητο τρίτο γκολ. Στο 80ο λεπτό ο Μεχντί Ταρέμι πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το 2-2 έμεινε μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού και οι δύο χώρες μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο εναρκτήριο παιχνίδι τους στο Μουντιάλ 2026.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπεϊρανβάντ, Καλίλζαντε, Μοχαμαντί, Γιουσεφί (Γκαγιέντι 46′), Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί, Μοχεμπί, Γκόντος (Χατζισαφί 65′), Ταρέμι (Αμιρχοσείν 80′), Σαριγιάρ (Αριπούρ 53′)

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (Έλιοτ 78′), Μπόξαλ, Κακάτσε (Όλντ 68′), Σούρμαν, Μπελ, Στάμενιτς (Μπίντον 90+2′), Σινγκ (Ράνταλ 90+2′), Τζαστ, ΜακΚόουατ (Τόμας 68′), Γουντ

Πηγή: www.gazzetta.gr