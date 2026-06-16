Οκτώ μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή στρατηγικού βομβαρδιστικού B-52 Stratofortress, λίγο μετά την απογείωσή του από την Αεροπορική Βάση Έντουαρντς, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, το πρωί της Δευτέρας. Το αεροσκάφος κατέπεσε σε μικρή απόσταση από τη βάση.

Το αεροσκάφος εκτελούσε δοκιμαστική πτήση ρουτίνας όταν κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν πλέον την επιχείρηση ως αποστολή ανάκτησης. «Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα χωρίς πιθανότητα επιβίωσης», δήλωσε ο συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του αεροσκάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή που εκτελούσε το βομβαρδιστικό ούτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

Η διοίκηση της Αεροπορικής Βάσης Έντουαρντς δεν έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ανακοινώσεις, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους όσο και στα δεδομένα της πτήσης.

BREAKING:



A B-52 Stratofortress has crashed in California.



It’s the first time a B-52 crashes since the 2008 Guam crash pic.twitter.com/Z07Yeqqxwa — Visegrád 24 (@visegrad24) June 15, 2026

Ένα από τα πιο εμβληματικά αεροσκάφη της αμερικανικής αεροπορίας

Το B-52 συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες, παραμένει σε ενεργό υπηρεσία και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής στρατηγικής αποτροπής.

Το αεροσκάφος έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος επιχειρήσεων και στρατιωτικών αποστολών από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έως και σήμερα, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μακροβιότερα και σημαντικότερα αεροσκάφη στην ιστορία της αμερικανικής αεροπορίας.

U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress strategic bomber crashed at the Edwards Air Force Base in California shortly after take-off.



The crash occured at approx. 11:20am local on Monday.



"Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More… pic.twitter.com/u4IRGGjlV2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 15, 2026

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η διερεύνηση του δυστυχήματος και η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.

protothema.gr