Ο MrBeast έγραψε ιστορία στο YouTube φτάνοντας τα 500 εκατομμύρια συνδρομητές, γινόμενος ο πρώτος δημιουργός που αγγίζει το ορόσημο του μισού δισεκατομμυρίου στην πλατφόρμα. Ο 28χρονος Τζίμι Ντόναλντσον, που ξεκίνησε χωρίς χρήματα και πόρους από μια μικρή πόλη, μετέδωσε ζωντανά την ιστορική στιγμή κάνοντας αναδρομή στα πρώτα του βήματα.

Ανάλυση του τεράστιου κοινού του δείχνει ότι περίπου το 40% της συνολικής θεαματικότητας του MrBeast αποτελείται από άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών, με ένα άλλο 20% να εμπίπτει στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών.

Παρά τη φήμη του για υπερβολικά εντυπωσιακά θεάματα και ακραία δώρα, ο Τζίμι Ντόναλντσον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, επέλεξε μια προσγειωμένη προσέγγιση για να γιορτάσει το επίτευγμα των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών. Μετέδιδε ζωντανά την ακριβή στιγμή που πέρασε το όριο και κάνοντας αναδρομή όπου παρακολούθησε τα πρώτα του βίντεο και αναλογίστηκε το μακρύ ταξίδι του προς την κορυφή της πλατφόρμας.

«Τι; Ουάου. Τα καταφέραμε. 500 εκατομμύρια συνδρομητές. Μισό δισεκατομμύριο. Κομφετί. Γιούχου! Ξέρετε, δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Δεν θα έπρεπε να έχω μισό δισεκατομμύριο συνδρομητές. Στατιστικά, δεν θα έπρεπε», δήλωσε ο Mr Beast.

MrBeast showed the 500 million subscribers button.



To mark the record milestone, YouTube prepared a completely unique award for Jimmy — a custom platform logo featuring a panther’s head inside it. pic.twitter.com/SRQfkGGobW June 14, 2026

«Είναι αστείο. Όσο πιο διάσημος γίνομαι, τόσο περισσότεροι λένε: “Α, προερχόταν από πλούσια οικογένεια” ή διάφορα τέτοια. “Γι’ αυτό χαρίζεις χρήματα”. Στην πραγματικότητα, και οι δύο γονείς μου υπηρετούσαν στον στρατό και τελικά χρεοκόπησαν το 2008, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Κάνοντας μία αναδορμή στα πρώτα του βήματα ως δημιουργός στο Youtube, θυμήθηκε: «Όταν ξεκίνησα αυτό το κανάλι, δεν είχα τη δυνατότητα να αγοράσω εξοπλισμό. Έπρεπε να αποταμιεύω τα χρήματα που κέρδιζα από το AdSense για να αγοράσω ένα μικρόφωνο ή έναν υπολογιστή. Πραγματικά, δεν θα έπρεπε να έχω φτάσει εδώ που βρίσκομαι σήμερα».

Όπως είπε: «Δεν μεγάλωσα στο Χόλιγουντ ούτε στη Νέα Υόρκη. Μεγάλωσα σε μια πολύ μικρή πόλη, χωρίς χρήματα και χωρίς πόρους, αλλά ήμουν ακούραστος και επίμονος. Ανακάλυψα το YouTube σε ηλικία 11 ετών και αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά σε αυτό. Ξυπνούσα κάθε ημέρα και αναρωτιόμουν: “Πώς μπορώ να δημιουργήσω τα καλύτερα δυνατά βίντεο;”».

Mr Beast hits 500,000,000 subscribers on YouTube becoming the first account in history to ever hit 500M subs



“What? Whoa. There we go. 500 million subscribers. Half a billion. Confetti. Woo!”



“I, you know, I shouldn't be who I am right here. Like, I shouldn't have, you know,… pic.twitter.com/LR2rz7ns1f June 14, 2026

Κλείνοντας, τόνισε: «Πιστεύω ότι χρειάζονται 100.000 ώρες για να κατακτήσεις πλήρως κάτι. Και εγώ έχω αφιερώσει πιθανότατα 60.000 με 70.000 ώρες στη δημιουργία βίντεο για το YouTube. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Περίπου δέκα ώρες την ημέρα, επί 15 χρόνια».

Το επίτευγμά του έρχεται μετά τη συνέντευξη του Ντόναλντσον στη Wall Street Journal, η οποία δίχασε, επειδή ισχυρίστηκε ότι έχει «ζημίες» παρά το εντυπωσιακό εταιρικό του χαρτοφυλάκιο. Η καθαρή περιουσία του φθάνει τα 2,6 δισεκατομμυρίων δολάρια. Επίσης έχει συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon και πλειοψηφικό μερίδιο στην Beast Industries, η οποία σήμερα αποτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο MrBeast θεωρείται πρωτοπόρος σε ένα είδος βίντεο στο YouTube που επικεντρώνεται σε ακριβά ακροβατικά και μεγάλες προκλήσεις και σε κατάρριψη ρεκόρ. Κέρδισε το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς τρεις φορές στα Βραβεία Streamy το 2020, το 2021 και το 2022. Κέρδισε επίσης το βραβείο Αγαπημένου Άνδρα Δημιουργού στα Βραβεία Kids’ Choice του 2022.

protothema.gr