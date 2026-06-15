Στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με ανάρτηση σε λογαριασμό που αποδίδεται στη βάση Edwards Air Force Base.



BREAKING: A Boeing B-52 Stratofortress Bomber CRASHED shortly after takeoff from Edwards Air Force Base in Kern County, California.



Statement: “A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.

Emergency crews… pic.twitter.com/rEAWB183SL June 15, 2026

Το B-52 Stratofortress είναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς της Boeing, το οποίο χρησιμοποιείται για ευρύ φάσμα στρατιωτικών αποστολών.

Το αεροσκάφος μπορεί να πετά με υποηχητικές ταχύτητες σε ύψος έως και 50.000 ποδιών (περίπου 15 χιλιομέτρων). Αποτέλεσε βασικό επιχειρησιακό μέσο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Desert Storm το 1991, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δύναμης στρατηγικών βομβαρδιστικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

skai.gr