Στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με ανάρτηση σε λογαριασμό που αποδίδεται στη βάση Edwards Air Force Base.
Το B-52 Stratofortress είναι ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς της Boeing, το οποίο χρησιμοποιείται για ευρύ φάσμα στρατιωτικών αποστολών.
Το αεροσκάφος μπορεί να πετά με υποηχητικές ταχύτητες σε ύψος έως και 50.000 ποδιών (περίπου 15 χιλιομέτρων). Αποτέλεσε βασικό επιχειρησιακό μέσο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Desert Storm το 1991, ενώ εδώ και δεκαετίες αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δύναμης στρατηγικών βομβαρδιστικών των Ηνωμένων Πολιτειών.