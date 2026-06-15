Η συμφωνία για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών ενισχύει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, είπαν σε Συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου ΕΕ, Αλέξης Βαφεάδης, και ο Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση των κανόνων δικαιωμάτων αεροπορικών επιβατών, που επιτεύχθηκε από διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έλαβε την ομόφωνη έγκριση της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στην λεγόμενη «Επιτροπή Συνδιαλλαγής».

Η συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία των επιβατών από διαταραχές ταξιδιού, όπως άρνηση επιβίβασης και καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις. Οι κανόνες δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2004.

Στην τοποθέτησή της η κ. Μέτσολα σημείωσε ότι το ΕΚ ήταν πάντοτε υπέρμαχος των δικαιωμάτων των επιβατών των αερομεταφορών. Με τη συμφωνία γίνεται πιο εύκολο για τους επιβάτες να επιβάλουν τα δικαιώματά τους, επεσήμανε, προσθέτοντας ότι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. «Η συμφωνία θα ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών, θα έχει περισσότερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η Πρόεδρος του ΕΚ ανέφερε ότι χρειάστηκε δέσμευση, πολιτική βούληση και θάρρος για την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι το εγχείρημα «δεν ήταν καθόλου εύκολο».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί επιτυχία, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την επίτευξη της συμφωνίας. «Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας, συμβιβασμού και ευρωπαϊκής συνεργασίας», υπογράμμισε.

«Το εκσυγχρονισμένο πλαίσιο θα δώσει προβλεψιμότητα και δικαιοσύνη στα εκατομμύρια των επιβατών», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι μετά από 13 χρόνια συζητήσεων οι επιβάτες θα έχουν σαφέστερους και απλούστερους κανόνες. Η συμφωνία καλύπτει και πρακτικά ζητήματα που αφορούν τους επιβάτες, συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι ο κανονισμός δεν αναβαθμίζει μόνο τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων επιβατών, αλλά έχει σημασία για όλα τα νησιωτικά κράτη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανέφερε ότι «σήμερα είναι καλή μέρα για την Ευρώπη. Βελτιώσαμε τα δικαιώματα των επιβατών. Τα νέα είναι καλά και για τους αερομεταφορείς», τόνισε. Η μεταρρύθμιση διατηρεί αυτά που γνωρίζουν και εκτιμούν οι επιβάτες, σημείωσε, προσθέτοντας ότι απλουστεύονται οι διαδικασίες πτήσεων.

Με τη συμφωνία υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και για τους αερομεταφορείς και τους επιβάτες, ανέφερε, επισημαίνοντας ότι θα αναγράφεται η τιμή του εισιτηρίου χωρίς αποσκευές και με αποσκευές.

Ο Εισηγητής του ΕΚ, Αντρέι Νοβάκοφ, δήλωσε ότι έχει θεσπιστεί η διαφάνεια των τιμών για τις χειραποσκευές. «Χρειαστήκαμε 13 χρόνια για να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά θα ισχύει για άλλα 100 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Εισηγητής του ΕΚ, Βιργκίνιους Σινκεβίσιους, ανέφερε ότι η Κύπρος έδειξε πραγματικές ηγετικές ικανότητες. «Τώρα ήταν η στιγμή της Κύπρου, μια σημαντική ευρωπαϊκή στιγμή», τόνισε. «Η Ευρώπη μιλάει με μια φωνή και καταφέρνει να προστατεύσει τους πολίτες της», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου, βάσει της συμφωνίας, οι αεροπορικοί ταξιδιώτες διατηρούν το δικαίωμα να αποζημιωθούν ή να επαναδρομολογηθούν και να διεκδικήσουν αποζημίωση εάν μια πτήση καθυστερήσει περισσότερο από τρεις ώρες, εάν ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την πτήση, ή εάν δεν τους επιτραπεί η επιβίβαση.

Η αποζημίωση για καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις θα εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης: 250 ευρώ για διαδρομές έως 1.500 χλμ., 400 ευρώ για διαδρομές μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ., και 600 ευρώ για μεγαλύτερες διαδρομές. Οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την αποζημίωση κατά 50% για τις μεγαλύτερες διαδρομές τους, εάν στους επιβάτες προσφερθεί επανδρομολόγηση προς τον τελικό τους προορισμό μετά από διαταραχή ταξιδιού, ή εάν η καθυστέρηση κατά την άφιξη δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες, προστίθεται.

«Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης, εάν η καθυστέρηση ή η ακύρωση προκλήθηκε από γεγονότα πέραν του ελέγχου τους. Οι νέοι κανόνες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικό κατάλογο έκτακτων περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων, φυσικών καταστροφών, πολέμου, καιρικών συνθηκών, ανυπάκουων επιβατών ή απεργιών παρόχων υπηρεσιών αεροδρομίου, αεροναυτιλίας ή εξυπηρέτησης εδάφους», προστίθεται.

«Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν υποχρέωση φροντίδας για τους επιβάτες, παρέχοντας αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής, γεύμα μετά από τρεις ώρες, και, εάν χρειαστεί κατά τη διάρκεια μεγάλων καθυστερήσεων, διανυκτέρευση έως τρεις νύχτες», σημειώνεται.

Αναφέρεται, επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν ηλεκτρονικά στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν διαταραχές ταξιδιού (καθυστέρηση ή ακύρωση) σαφείς οδηγίες για την υποβολή αιτήματος αποζημίωσης εντός τεσσάρων ημερών από τη λήξη του ταξιδιού τους. Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες δεν υποχρεούνται να έχουν λογαριασμό χρήστη ή να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη εφαρμογή για να λάβουν αυτές τις πληροφορίες. Οι αεροπορικοί επιβάτες θα έχουν εννέα μήνες για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν 30 ημέρες για να καταβάλουν την αποζημίωση ή να επικαλεστούν έκτακτες περιστάσεις, να εξηγήσουν γιατί δεν θα παρασχεθεί αποζημίωση και να παραπέμψουν τους επιβάτες σατη διαδικασία υποβολής παραπόνων, επισημαίνεται.

Οι Ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, επαναδρομολόγησης και βοήθειας από τις αεροπορικές εταιρείες εάν χάσουν πτήση λόγω αδυναμίας του αεροδρομίου να τους βοηθήσει να φτάσουν εγκαίρως στην πύλη επιβίβασης. Επίσης διασφάλισαν ότι οι οικογένειες με παιδιά δεν θα χωρίζονται εντός της καμπίνας, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να διασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε άτομο συνοδεύει παιδί κάτω των 14 ετών θα κάθεται σε παρακείμενη θέση χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει για επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για εγκύους.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν πλέον το δικαίωμα μεταφοράς στο αεροσκάφος, χωρίς επιπλέον χρέωση, ενός προσωπικού αντικειμένου, όπως μια μικρή τσάντα ή σακίδιο πλάτης. Κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, η διαφάνεια των τιμών και η συγκρισιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκε, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους μεσάζοντες και τις πύλες αναζήτησης να εμφανίζουν πάντα την αεροπορική τιμή συμπεριλαμβανομένης της χειραποσκευής από την αρχή της διαδικασίας κράτησης. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια για επιβάτες που επιλέγουν εθελοντικά να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή, προστίθεται.

Οι επιβάτες δεν θα χρεώνονται πλέον επιπλέον για τη διόρθωση ορθογραφικών σφαλμάτων στο όνομά τους ή για την εκτύπωση κάρτας επιβίβασης εάν έχουν ήδη κάνει check-in. Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης στους επιβάτες το δικαίωμα λήψης καρτών επιβίβασης ψηφιακά κατά το check-in, χωρίς περαιτέρω αίτημα ή υποχρέωση να έχουν λογαριασμό χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή. Επιπλέον, οι εταιρείες δεν θα μπορούν να αρνούνται την επιβίβαση με την αιτιολογία ότι επιβάτες χρησιμοποίησαν τη δική τους εκτύπωση μιας ψηφιακά εκδοθείσας κάρτας επιβίβασης, αναφέρεται.