«Όσο είμαι πρωθυπουργός το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά», επισήμανε μεταξύ άλλων ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, υπερασπιζόμενος τα αποτελέσματα της κοινής αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν και ενώ δέχεται αυξανόμενη εσωτερική κριτική για τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η σύγκρουση, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί «αποστολή ζωής», διαβεβαιώνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο όσο παραμένει στην εξουσία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, άνοιξε τη συνέντευξη Τύπου του με μια δυναμική υπεράσπιση όσων χαρακτήρισε επιτυχίες της κοινής αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν, δεσμευόμενος ότι, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Netanyahu on Trump's Iran deal:



This agreement was made by the United States, by the President of the United States, and he believes that he can achieve both supervision and the dismantling of the nuclear program.



I said: that is his decision. I repeat: that is his decision. He… pic.twitter.com/gGat3jxWci — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

«Είναι η αποστολή της ζωής μου»

Αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, ακόμη και από στελέχη της ίδιας του της κυβέρνησης, σχετικά με το φαινομενικό τέλος του πολέμου, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελεί την «αποστολή της ζωής» του.

«Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα — ούτε σήμερα ούτε αύριο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η πυρηνική απειλή από το Ιράν συνιστούσε «άμεσο κίνδυνο» και ότι το Ισραήλ κατάφερε να τον εξαλείψει «μαζί με τους Αμερικανούς φίλους μας».

«Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη επιθετική επιχείρηση στην ιστορία του Ισραήλ. Στοχεύσαμε τους πυρηνικούς επιστήμονες. Εξοντώσαμε την ηγεσία του τρομοκρατικού καθεστώτος. Συντρίψαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Καταστρέψαμε πυραύλους και τη συντριπτική πλειονότητα των εργοστασίων που παράγουν πυραύλους. Πλήξαμε αμέτρητες στρατιωτικές βιομηχανίες και υποδομές. Καταστρέψαμε το ναυτικό τους και την αεροπορία τους. Εξοντώσαμε διοικητές βάσεων που σφαγίαζαν τον ιρανικό λαό. Προκαλέσαμε τεράστια ζημιά — ορισμένοι την υπολογίζουν σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και άλλοι ακόμη και κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια — στην οικονομία του Ιράν», ανέφερε.



«Σώσαμε το Κράτος του Ισραήλ από την εξόντωση»

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι επιχειρήσεις αυτές απομάκρυναν έναν υπαρξιακό κίνδυνο για το Ισραήλ.

«Απομακρύναμε από πάνω μας αυτόν τον κίνδυνο εξόντωσης του πληθυσμού του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια. Αυτό πετύχαμε. Σώσαμε το Κράτος του Ισραήλ από την εξόντωση», υποστήριξε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αντιπαράθεση δεν έχει τερματιστεί οριστικά.

«Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε, να παραμείνουμε ισχυροί και αποφασισμένοι και να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας όσο χρειαστεί», είπε.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι αυτό δεν αφορά μόνο το Ιράν, αλλά και τις οργανώσεις που χαρακτήρισε «τρομοκρατικούς βραχίονες» της Τεχεράνης. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον ομάδων στη Γάζα, στον Λίβανο, στη Συρία, στην Υεμένη και στη Δυτική Όχθη.



«Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο διάστημα χρειαστεί»

Απαντώντας εμμέσως στις ανησυχίες που διατυπώνονται για ενδεχόμενους αμερικανικούς περιορισμούς στην ελευθερία δράσης του Ισραήλ, πρόσθεσε ότι πέρα από τις επιχειρήσεις κατά των ένοπλων οργανώσεων στις συγκεκριμένες περιοχές, η χώρα του έχει δημιουργήσει «βαθιές ζώνες ασφαλείας» γύρω από τα σύνορά της.

«Δημιουργήσαμε βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ… στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να εξουδετερώνει απειλές στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα θα επιδιώξει την ενίσχυση των διπλωματικών του σχέσεων τόσο με κράτη της Μέσης Ανατολής όσο και με χώρες εκτός της περιοχής.



«Θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε τις απειλές στην περιοχή»

«Θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε τις απειλές στην περιοχή», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα εργαστεί για να «οικοδομήσει νέες συμμαχίες με χώρες της περιοχής και εκτός της περιοχής» και να «διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ασφάλειάς μας».

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση του αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας.

«Διαθέτω επιπλέον 350 δισεκατομμύρια σέκελ (88 δισ. ευρώ) στον αμυντικό προϋπολογισμό», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η επένδυση αυτή θα επιτρέψει στο Ισραήλ να αναπτύξει ακόμη πιο προηγμένες αμυντικές δυνατότητες.

Όπως είπε, η χώρα θα προχωρήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που «ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας» και θα καταστήσει το Ισραήλ «μια ακόμη ισχυρότερη δύναμη» τα επόμενα χρόνια.

protothema.gr