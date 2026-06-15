Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίχθηκε η συζήτηση στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» για την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με βουλευτές να ανταλλάσσουν βαρύτατες κατηγορίες για πολιτικές συναλλαγές, αποκλεισμούς και παρασκηνιακές συνεννοήσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο αποκλεισμός του ΑΛΜΑ από τις προεδρίες, ο ρόλος του ΕΛΑΜ στη νέα κατανομή, αλλά και οι χειρισμοί που ακολουθήθηκαν στην Επιτροπή Επιλογής.

«Και ο Χίτλερ μέσα από εκλογές έγινε καγκελάριος της Γερμανίας»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε έντονη αντιπαράθεση για τον πολιτικό ρόλο και τη νομιμοποίηση του ΕΛΑΜ. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης υποστήριξε ότι η εκλογική ενίσχυση ενός πολιτικού χώρου δεν αρκεί για να διαγράψει ιστορικά και πολιτικά ζητήματα.

«Υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να επιβληθούν ακόμη και με απόλυτες πλειοψηφίες. Το ξέπλυμα οποιουδήποτε μέσα στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ με το επιχείρημα ότι πήρε ψήφους στις εκλογές είναι μια προσέγγιση ανιστόρητη και απαράδεκτη», ανέφερε.

Σε μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της συζήτησης πρόσθεσε ότι «και ο Χίτλερ μέσα από εκλογές έγινε καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτό δεν νομιμοποιεί ούτε μπορεί να δικαιολογήσει όσα έπραξε στη συνέχεια».

Η τοποθέτηση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του βουλευτή του ΕΛΑΜ Λίνου Παπαγιάννη, ο οποίος κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι υιοθετεί «ένα αφήγημα που θυμίζει εποχές της δεκαετίας του 1930», επαναλαμβάνοντας ότι το ΕΛΑΜ «καταδικάζει τα εγκλήματα είτε των φασιστικών είτε των ναζιστικών είτε των κομμουνιστικών καθεστώτων».

Παράβαση του Συντάγματος βλέπει το ΑΛΜΑ

Από πλευράς του, ο βουλευτής του ΑΛΜΑ, Μιχάλης Παρασκευάς, υποστήριξε ότι η κατανομή των προεδριών παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

«Αυτό που έγινε είναι κατά παράβαση του πνεύματος του άρθρου 73 του Συντάγματος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Βουλή ακολούθησε μια πρακτική που «δεν συνάδει ούτε με την ευρωπαϊκή πρακτική ούτε και με το ίδιο το πνεύμα του Συντάγματος».

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Επιλογής, σημειώνοντας ότι «δεν προβλέπεται πουθενά συνδυασμός υποψηφίων» και ότι η ορθή διαδικασία θα ήταν η διεξαγωγή ξεχωριστής ψηφοφορίας για κάθε υποψήφιο.

Ο κ. Παρασκευάς έστρεψε τα πυρά του και προς το ΑΚΕΛ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εψηφίσαμε τους υποψηφίους αλλά κάνουμε δήλωση μετά ότι δεν τους ψηφίσαμε. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν».

«Συντονίστηκαν οι τρεις τους σε βάρος του ΑΚΕΛ»

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης έκανε λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από την τελική κατάληξη των διαβουλεύσεων, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Βουλής δεν επιτεύχθηκε ομόφωνη συμφωνία για τις επιτροπές.

«Θα ήταν καλό κάποιοι που πήραν απαντήσεις στην κάλπη και είναι νέοι βουλευτές να σταματήσουν να κάνουν τους ξερόλες και να είναι λίγο πιο ταπεινοί», είπε.

Υποστήριξε ότι το ΔΗΚΟ εξασφάλισε περισσότερες προεδρίες από όσες δικαιούνταν αναλογικά. «Το ΔΗΚΟ εδικαιούτο δύο προεδρίες και πήρε τρεις, μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικές», είπε, προσθέτοντας ότι «το ΕΛΑΜ πήρε και την Επιτροπή Άμυνας και βασικά πήρε όλα όσα ζήτησε».

Συνδέοντας τις εξελίξεις με την εκλογή της Προέδρου της Βουλής, κατήγγειλε ότι «συντονίστηκαν οι τρεις σε βάρος του ΑΚΕΛ» και πρόσθεσε, «προφανώς ήμασταν η μόνη παραφωνία. Αυτή είναι όλη η ουσία».

Ο κ. Χριστοφίδης άσκησε κριτική και στην Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας ότι «είχε μια ευκαιρία στην πρώτη της πολιτική πράξη μετά την επανεκλογή της να διορθώσει κάποια πράγματα, αλλά επέλεξε να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο».

«Δεν είμαστε εμείς που κανονικοποιήσαμε την ακροδεξιά»

Απαντώντας στις κατηγορίες, η αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί πολιτικού παζαριού με το ΕΛΑΜ.

«Το ΕΛΑΜ δεν μας ψήφισε. Όχι μόνο δεν μας ψήφισε, αλλά προεκλογικά και μετεκλογικά έλεγε ότι δεν ψηφίζει την Αννίτα Δημητρίου. Εμείς δεν χρωστάμε στο ΕΛΑΜ», ανέφερε.

Η κ. Ορφανίδου αποκάλυψε ότι προηγήθηκαν δύο πολύωρες συνεδριάσεις συνολικής διάρκειας έξι ωρών, κατά τις οποίες εξετάστηκαν δεκάδες εναλλακτικά σενάρια.

«Κάναμε όλα τα σενάρια που μπορείτε να σκεφτείτε. Δουλέψαμε με 16 επιτροπές, με 15, με 14, με 12, με 11. Βάλαμε στο τραπέζι πάνω από 30 διαφορετικά σενάρια», δήλωσε. Όπως εξήγησε, η τελική κατάληξη ήταν η επιστροφή στην αρχική πρόταση.

«Μετά από έξι ώρες συζήτησης επιστρέψαμε στην αρχική λύση. Οι ορφανές επιτροπές πήγαν στο ΕΛΑΜ και εμείς κρατήσαμε τις δικές μας», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο ΔΗΣΥ δεν διεκδίκησε επιπλέον προεδρία, παρότι όπως υποστήριξε θα μπορούσε να το πράξει βάσει των υπολογισμών.

«Δεν διεκδικήσαμε την έκτη προεδρία που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Θεωρήσαμε ότι στα πλαίσια της συναίνεσης έπρεπε να παραμείνει στο ΔΗΚΟ», ανέφερε.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί «κανονικοποίησης» της ακροδεξιάς, τόνισε σε αιχμηρό ύφος: «Έχουμε εμείς κανέναν λόγο να κανονικοποιήσουμε την ακροδεξιά; Άλλοι το έκαναν με το να φύγουν από τον Συναγερμό και να πάνε εκεί. Δεν είμαστε εμείς που την κανονικοποιήσαμε».

«Το πρόβλημα ήταν τι θα πάρουμε εμείς»

Από πλευράς του, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο μέρος των διαβουλεύσεων επικεντρώθηκε στο κόμμα του. «Το πρόβλημα ήταν τι θα παίρναμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΑΚΕΛ επιχείρησε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα οφέλη του ΕΛΑΜ από την κατανομή των προεδριών.

«Το ΑΚΕΛ προσπαθούσε με κάθε τρόπο να δώσει στο ΕΛΑΜ ό,τι λιγότερο γινόταν. Η αρχική του επιθυμία ήταν να μην πάρουμε τίποτε», υποστήριξε.

Απαντώντας στις αναφορές ότι το κόμμα του εξασφάλισε όσα ζητούσε, ανέφερε ότι οι αρχικές του επιδιώξεις ήταν διαφορετικές.

«Θέλαμε την Παιδεία, θέλαμε και το Δημογραφικό», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι ήταν πρόθυμοι να κάνουν βήματα πίσω. Ο μόνος που δεν δεχόταν καμία κουβέντα ήταν το ΑΚΕΛ».