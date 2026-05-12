Συνέχεια στο ζήτημα του διορισμού του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως Γενικός Ελεγκτής το 2014 δίνει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση του «ήταν μέλος του ΔΗΚΟ, τον πρότεινε ο Αβέρωφ, τον διόρισε ο Αναστασιάδης και στις προεδρικές ψήφισε Χριστοδουλίδη».

Επιπλέον, αναφέρει ότι «αυτοί που στήριζε για χρόνια, όταν δεν τους βόλευε πια, τον πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Ήταν μέλος του ΔΗΚΟ, τον πρότεινε ο Αβέρωφ, τον διόρισε ο Αναστασιάδης και στις προεδρικές ψήφισε Χριστοδουλίδη. Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήταν ένας καλός Ελεγκτής, αλλά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πολιτικού κριτηρίου το έχει. Αυτοί που στήριζε για χρόνια, όταν δεν τους βόλευε πια, τον πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα. Ας πρόσεχε τότε που στήριζε Αναστασιάδη- Χριστοδουλίδη. Ο καθένας κρίνεται την ώρα την κρίσιμη. Μας τους φόρτωσαν και τώρα κάνουν τους ανήξερους. Και ακόμα και σήμερα, χωρίς ντροπή, λέει ότι συμφωνεί μαζί τους στα πιο σημαντικά. Για την ιστορία να πω ότι στις πολύωρες συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, όταν η Επιτροπή συζητούσε το σκάνδαλο του Βασιλικού, ήμουν ο πρώτος, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, που ζήτησε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Οι ξεκάθαρες μας θέσεις στηλίτευαν το σκάνδαλο της κυβέρνησης Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ. Και αυτό είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου.