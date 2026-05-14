Άκρως δεικτική και επικριτική για όσους ασκούν αβασάνιστα κριτική «ισοπεδώνοντας τους θεσμούς», ήταν η ομιλία του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη κατά τη σημερινή παρουσίαση των νεοεγγραφέντων δικηγόρων στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα, «η ευκολία με την οποία θεσμοί ρίχνονται στην «πυρά» και που άνθρωποι δημόσια «λιντσάρονται» και διασύρονται μέσα από τη διαδικτυακή οχλοβοή, δεν είναι φυσιολογική», ενώ την ίδια ώρα τόνισε πως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς επιβάλλεται, αλλά «η λύση όμως δεν είναι να γίνουμε ούτε Νέρωνες ούτε θεατές στο Κολοσσαίο».

Απευθυνόμενος στους νέους δικηγόρους, ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι ως εν δυνάμει ενεργοί λειτουργοί της Δικαιοσύνης αλλά και ως υπεύθυνοι πολίτες, έχετε καθήκον και ευθύνη να διαφυλάσσετε και να περιφρουρείτε από οτιδήποτε επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη απέναντι στις υψηλές αρχές που πρεσβεύει, στην κάθε οριζόντια ισοπεδωτική απαξίωση, σε καθετί που έωλα και χωρίς αιδώ δημιουργεί καταστάσεις που κλονίζουν τους πολίτες και την εμπιστοσύνη τους σε αυτήν.

Αυτή η παραίνεση, επισημαίνει, δεν σημαίνει ούτε ανοχή ούτε περιορισμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της έκφρασης. Σημαίνει όμως ότι οφείλετε, και ως νομικοί αλλά και ως υπεύθυνοι πολίτες, να είστε υποψιασμένοι σε ό,τι γίνεστε δέκτες. Να είστε υποψιασμένοι απέναντι στην πόλωση, στην ευκολία με την οποία εξάγονται συμπεράσματα, στην απλότητα με την οποία υιοθετούνται απόψεις χωρίς τη βάσανο της μελέτης και της κριτικής σκέψης, στην επίπλαστη πληροφόρηση, στην α λα καρτ οπτική θεώρηση της ηθικής. Και συνεχίζει:

Αυτά είναι στοιχεία επικίνδυνα για επαγγέλματα όπως το δικό μας και την ίδια στιγμή, στοιχεία γόνιμα για τη γένεση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων: τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, τον κλονισμό της δημοκρατίας και την υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών, τη σπίλωση, τον λαϊκισμό, την ισοπέδωση, τη γενική απαξίωση. Και είναι γεγονός ότι την παρούσα στιγμή, στη δημόσια συζήτηση μονοπωλούν τα πιο πάνω. Η ευκολία με την οποία θεσμοί ρίχνονται στην «πυρά» και που άνθρωποι δημόσια «λιντσάρονται» και διασύρονται μέσα από τη διαδικτυακή οχλοβοή, δεν είναι φυσιολογική. Ναι, επιβάλλεται να επέλθει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Την οποίαν κάποιοι ηθελημένα αρέσκονται να φθείρουν. Η λύση όμως δεν είναι να γίνουμε ούτε Νέρωνες ούτε θεατές στο Κολοσσαίο. Χρειάζεται αντίληψη και κριτική σκέψη, για να απομονωθούν οι πρακτικές αυτές.

Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε και στα όσα ακούονται το τελευταίο διάστημα περί κουκουλώματος υποθέσεων. «Αβασάνιστοι ισχυρισμοί τύπου «η πλειονότητα είναι διεφθαρμένοι» και συνθήματα πως «όλα κουκουλώνονται» πέραν από αφοριστικοί, είναι και άκρως επικίνδυνοι για την κοινωνία, τη Δημοκρατία, το μέλλον. Η ισοπέδωση των πάντων οδηγεί σε χάος. Η καλόπιστη κριτική είναι ένα πράγμα, και είναι πολύ θεμιτή και υγιής. Για να ασκηθεί ωστόσο προϋποθέτει πλήρη γνώση των δεδομένων. Αυτή τη γνώση των πραγματικών δεδομένων πόσοι άραγε από τους φωνασκούντες την έχουν, αναρωτηθήκατε ποτέ; Από καθέδρας είναι πολύ εύκολες οι εύηχες νουθεσίες και ρητορείες.

Πάντα να έχετε ως υπόμνηση -κι αυτό είναι κάτι που επιλέγω σχεδόν πάντα να χρησιμοποιώ λόγω της βαρύτητάς της σημασίας του – πως η Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου που επιλέξετε και οφείλετε να υπηρετήσετε, είναι που εγγυάται την προστασία του ατόμου από άμεσες, τυφλές και συγκυριακές αντιδράσεις της κοινής γνώμης ή από πολιτικές ή κοινωνικές σκοπιμότητες. Γιατί χωρίς Κράτος Δικαίου δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε τα πολιτικά δικαιώματα ούτε τα δικαιώματα συλλογικής δράσης. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε η κοινωνία των πολιτών, ούτε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να είναι πραγματικά δημοκρατικό, αναγόμενο όχι μόνο στους θεσμούς αλλά και στις αξίες και τις ιστορικές κατακτήσεις και τα αυτονόητα της Δημοκρατίας. Ποτέ μην στρέψετε το βλέμμα μακριά από τις αξίες αυτές, διότι αυτές είναι που θα δίδουν «φως» στις «συμπληγάδες».

Στη σταδιοδρομία σας θα βρεθείτε αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις και θα ακούσετε πολλά αφηγήματα. Επιτρέψτε στη λογική να πρυτανεύει. Να κρίνετε, να αμφιβάλλετε, να προβληματίζεστε, να κρατάτε αποστάσεις από συναισθήματα και βεβιασμένες κρίσεις. Μελετάτε πάντα με πολλή προσοχή, προσήλωση, σοβαρότητα, ακεραιότητα και εντιμότητα προτού πάρετε τις αποφάσεις σας. Μην αφήσετε την πλάνη να σας κατευθύνει, κατέληξε.