Μεταξύ των κινήτρων του «Σχεδίου Ενθάρρυνσης Εγγραφής Δικαιούχων Επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων», περιλαμβάνεται η επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων για κάλυψη αρχικών εξόδων σύστασης και λειτουργίας τους, ανέφερε σε χαιρετισμό ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κύπρος Πρωτόπαπας, προσθέτοντας ότι στη βάση του εν λόγω Σχεδίου, δημοσιεύτηκε ανοικτή πρόσκληση προς κάθε εγγεγραμμένη Κοινωνική Επιχείρηση για υποβολή σχετικής αίτησης επιχορήγησης, ως εφάπαξ ποσό, ύψους €10.000.

Ο κ. Πρωτόπαπας μιλούσε στα εγκαίνια της πρώτης Κοινωνικής Επιχείρησης Ένταξης στην Κύπρο, της True Heart Café, την Πέμπτη στη Λευκωσία.

Στον χαιρετισμό του αφού ανέφερε ότι με την ψήφιση και εφαρμογή του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου, η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, πρόσθεσε πως με τα εγκαίνια της πρώτης Κοινωνικής Επιχείρησης Ένταξης «ο θεσμός περνά από τη θεωρία στην πράξη».

Ακολούθως είπε ότι αυτό το μοντέλο νέου επιχειρείν δεν αποτελεί απλώς μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, αλλά την έμπρακτη απόδειξη ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνδυάζεται ουσιαστικά με την κοινωνική αποστολή, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Επισημαίνοντας πως η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και με τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που προκύπτει ανέφερε ότι το Γραφείο του Εφόρου, καθώς και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία, έχουν επεξεργαστεί σειρά κινήτρων με στόχο την ενθάρρυνση της εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών, ως αρμόδια Αρχή και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για ανάπτυξη του θεσμού των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, καθώς αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο τη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εξελίξεις στον ευρύτερο τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, βασικούς πυλώνες, της οποίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, τόσο οι Συνεργατικές Εταιρείες όσο και οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, κατέληξε.

Εγκαινιάστηκε το «True Heart Café», η πρώτη κοινωνική επιχείρηση ένταξης ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Κλέα Παπαέλληνα τέλεσε, σήμερα στη Λευκωσία, τα εγκαίνια του «True Heart Café», της πρώτης κοινωνικής επιχείρησης ένταξης ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

Στην τελετή, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνος Μουσιούττας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας χαρακτήρισε το έργο ως ορόσημο για τη συμπερίληψη, τονίζοντας ότι 18 άτομα με αυτισμό μετέχουν στην επιχείρηση, πολλοί εξ αυτών και ως μέτοχοι, διανοίγοντας νέες προοπτικές για τους ίδιους.

Η Κλέα Παπαέλληνα σημείωσε, την ίδια ώρα, ότι το «True Heart Café» αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που συνδυάζει βιωσιμότητα και κοινωνικό σκοπό, ενώ κάλεσε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στη συμπεριληπτική εργοδότηση.

Παράλληλα, η κα Κλέα Παπαέλληνα εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια και την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη σε όσους εργάστηκαν, για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα, στην οργάνωση «Voice for Autism» και ιδιαίτερα στην πρωτοπόρο Πρόεδρο της κα Έλλεν Ποντίκη, στους εταίρους και χρηματοδότες του έργου, περιλαμβανομένου του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προώθηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

ΚΥΠΕ