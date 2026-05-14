Συνολικά 17.339.266,23 κιλά αποβλήτων συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στα 26 Πράσινα Σημεία που λειτουργούν στην Κύπρο. Από αυτά, τα οκτώ βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας, τα δύο στην επαρχία Αμμοχώστου, τα εφτά στην επαρχία Λάρνακας, τα τέσσερα στην επαρχία Λεμεσού ενώ πέντε βρίσκονται στην επαρχία Πάφου.

Όσον αφορά τις ποσότητες αποβλήτων που συλλέγονται ετησίως, ανά επαρχία, με βάση τα στοιχεία, στην επαρχία Λάρνακας ανέρχονται σε 3.478.314 κιλά, στη Λεμεσό 4.609.292, στη Λευκωσία 5.079.899 κιλά, στην Πάφο 4.171.761 κιλά. Για την Αμμόχωστο δεν υπάρχουν στοιχεία.

Τα σχετικά στοιχεία παρέθεσε η υπουργός Γεωργίας κ. Μαρία Παναγιώτου απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Αμμοχώστου του ΔΗΣΥ κ. Νίκου Γεωργίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι περισσότερες ποσότητες αποβλήτων συγκεντρώνονται στο Πράσινο Σημείο Στροβόλου και ανέρχονται σε 2.481.916 κιλά.

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Γεωργίου ως προς τον προγραμματισμό του υπουργείου, η κ. Παναγιώτου καταγράφει τα εξής

-Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προωθεί την κατασκευή δύο επιπλέον Πράσινων Σημείων (ΠΣ) στην επαρχία Αμμοχώστου και από ένα στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, των οποίων η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός του 2026. Επίσης, σε συνεργασία με τους ΕΟΑ, προγραμματίζεται η δημιουργία ακόμα τεσσάρων ΠΣ στην επαρχία Λευκωσίας και δύο στην επαρχία Λεμεσού.

-Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο, το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2022-2028, τα προσωρινά σημεία συλλογής, που έχουν δημιουργηθεί από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), καθώς και τα Πράσινα Περίπτερα, θα υποβληθεί πρόταση για αναθεώρηση του αρχικού Σχεδίου, η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς.

Συμπληρωματικά, το Τμήμα Περιβάλλοντος προωθεί την εγκατάσταση καταστημάτων επαναχρησιμοποίησης, εντός των υφιστάμενων και νέων Πράσινων Σημείων. Συγκεκριμένα, από τον Μάιο του 2025 λειτουργούν τα πρώτα δύο καταστήματα επαναχρησιμοποίησης στα ΠΣ Ληνούς και Μαλούντας, υπό την εποπτεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LEADER. Τα καταστήματα επαναχρησιμοποίησης αξιοποιούνται για την επαναδιάθεση αντικειμένων σε καλή κατάσταση, συμβάλλοντας στη μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους ταφής και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της επαναχρησιμοποίησης.